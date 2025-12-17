¿Cuál la mejor tasa para plazos fijos en diciembre de 2025?: uno por uno, los bancos que más pagan

Conocer las tasas de interés para plazos fijos es una herramienta fundamental para cualquier ahorrista. El BCRA publicó el rendimiento que ofrecen las entidades.

Plazo fijo - economía

La utilización de plazos fijos es una de las opciones preferidas por los ahorristas para conservar su dinero de manera segura. Conocer las tasas de interés mensuales es una de las cosas más importantes para quienes eligen este tipo de instrumentos con el fin de mantener el poder adquisitivo de su dinero invertido.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancia que ofrece cada banco para los plazos fijos a 30 días. De esta manera, la información sobre cuál es el mejor banco para realizar la inversión es pública y de fácil acceso.

La información figura en el sitio oficial del organismo presidido por Santiago Bausili y se puede consultar en cualquier momento.

Los intereses que dan los plazos fijos. Foto: Unsplash.

“Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”, explica el apartado específico de plazos fijos del BCRA.

Entre las firmas difundidas por el organismo, aparece el Banco Nación, el Santander, el Galicia, el Banco Provincia, BBVA, Macro, Credicoop, ICBC y Banco Ciudad.

Además, reserva un apartado para bancos que informan tasas de plazo fijo para no clientes. Allí, incluye los links correspondientes para realizar el pedido.

¿Cuál es el banco que ofrece la mejor tasa para plazos fijos?

Dentro de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, aquel con la mejor tasa de interés para plazos fijos de 30 días es el Banco Macro, con un 25% de TNA (Tasa Nominal Anual). Lo sigue por detrás ICBC con un 23% y Credicoop con 23%. La peor opción es Banco Ciudad, con un 20,5%.

Si consideramos a otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes, la opción más destacada es la de CMF Banco Corporativo, que alcanza el 27%, junto con REBA, Crédito Regional, VOII y Banco Meridian.

Aguinaldo de junio 2025. Foto: NA

La lista completa de la tasa que ofrecen los bancos

Banco Nación: 22,5%

Banco Provincia: 22%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

BBVA: 21%

Banco Macro: 24%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 23,5%

La lista de los otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes