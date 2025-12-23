Inocencia Fiscal: la ley clave para Caputo que el Gobierno quiere aprobar cuanto antes

El Gobierno busca aprobar la ley de Inocencia Fiscal para elevar los montos que definen la evasión tributaria y actualizar sanciones. Cómo impactará en la economía, la Justicia y las pymes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Foto: NA

El proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo buscará aprobar en los próximos días, tiene como objetivo que los argentinos “saquen los dólares del colchón” que compraron cuando regía el cepo cambiario. En caso de aprobarse, establecería nuevos montos a partir de los cuales se considera lo que es evasión tributaria.

En la sesión del próximo viernes 26 de diciembre, el oficialismo tendrá uno de los días más importantes de cara al año que viene. Será la ocasión en que se trate tanto el Presupuesto 2026, que sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, y el proyecto de Inocencia Fiscal, que establece modificaciones en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento tributario. El Ministro de Economía, “Toto” Caputo, consideró fundamental la aprobación del proyecto “para que la economía siga creciendo al ritmo del 6%”.

“La evasión empieza a ser delito ahora a partir de $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber tenido, por fin, transgredir una obligación impositiva”, destacó Martín Caranta, socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich en diálogo con el medio Infobae.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

Además, el monto para considerar una evasión como “agravada”, pasará de $15.000.000 a $1.000.000.000. En el caso de que se hubieran realizado maniobras de ocultación para dificultar la identificación del sujeto obligado, el monto pasa de $2.000.000 a $ 200.000.000.

Según indican los expertos, el principal problema reside en que muchos montos llevan años sin actualizarse y hoy se encuentran desfasados respecto de la realidad económica. Además, desde el punto de vista técnico, no se eliminan delitos ni sanciones.

Ventajas y desventajas del nuevo proyecto de inocencia fiscal, la opinión de los expertos

Según el contador Marcos Felice, las actualizaciones se necesitaban desde hace tiempo porque quedaron montos irrisorios. “El único tema es que, con lo que se tardó en sacar la ley, los montos propuestos ya están defasados”, indicó el profesional al mismo medio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Wikipedia.

Además, el proyecto podría resultar un alivio inesperado para la justicia. Al aumentar los umbrales de lo que se considera ilegal, los funcionarios del poder judicial tendrán menos casos de los que ocuparse. Según analizó Caranta “que la justicia intervenga en causas con montos exiguos le sale caro a la economía argentina”.

Sin embargo, también criticó que el nuevo piso para encuadrar una evasión es bajo en términos históricos. Mientras que por lo general se pretendía que la justicia investigue causas por 100 mil dólares, ahora lo hará a partir de los 76 mil.

Otro punto que causó polémica fue el de las multas automáticas. La actualización que tendrán estas sanciones podría ser una herida de muerte para muchas pymes.

“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy son de $200, totalmente desactualizado, para personas humanas, pasa a $220.000 y para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.