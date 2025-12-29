Dólares “cara chica”: el Banco Nación confirmó qué pasará con estos billetes de “colchón” bajo la Ley de Inocencia Fiscal

La flamante normativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. De esta manera, se busca fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

Dólares "cara chica". Foto: REUTERS

Con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que consiguió la pasada semana el Gobierno de la Nación y sumado a la extensión indefinida para presentar billetes estadounidenses antiguos y deteriorados (conocidos como “cara chica”), se genera un escenario de incertidumbre para quienes son propietarios de los dólares que quedaron fuera del circuito.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reformó la normativa sobre el recambio de los dólares “cara chica” sin poner una fecha límite para que los bancos reciban depósitos de los billetes estadounidenses antiguos y deteriorados, mediante la Comunicación “A” 8352.

Comparación entre dólar "cara chica" (arriba) con el "cara grande". Foto: NA.

A pesar de ello, tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, dichos billetes estadounidenses dejarían de estar en circuito debido a la vigencia de normas antilavado y antievasión sobre los dólares no declarados.

Sin embargo, luego de haberse aprobado el viernes en la Cámara de Senadores, aún no se oficializó la ley. ¿El motivo? Todavía resta la promulgación y comunicación del Ejecutivo mediante Boletín Oficial para que entre en vigencia.

¿Cómo funciona el recambio de dólares?

Este mecanismo funcionaba desde agosto del 2024. La entidad presidida por Santiago Bausili había adoptado la medida con el objetivo de facilitar la regularización de los activos.

“ Se debe presentar una superficie con más del 50% superior a cada billete, y que la denominación y las medidas de seguridad sean identificables.

Una vez que los bancos reciben los billetes, se encargan de verificar su autenticidad y luego los trasladan al BCRA. El mismo es quien manda esos papeles a Estados Unidos para su destrucción, y luego se coordina el cambio con los nuevos ejemplares. Si no están en condiciones para continuar circulando, se los incluye en los depósitos regulares.

La letra chica de la nueva ley

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual (conforme el Gobierno) los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, según supo la ‘Agencia de Noticias Argentinas’.

Banco Nación confirmó que aceptará los “dólares del colchón” sin objeciones. Foto: Freepik.

De esta manera, se busca fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

El Banco Nación aceptará todo tipo de billetes

La entidad que preside Darío Wasserman confirmó que aceptará los “dólares del colchón” sin objeciones, debido a la inquietud generada. El organismo financiero indicó que aceptará los billetes una vez que la ley entre en vigencia.

Es decir, el Banco Nación permitirá que las personas depositen los famosos dólares “cara chica” al igual que todo el resto de los billetes circulantes, sin distinción por antigüedad o diseño.