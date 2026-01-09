Luis Caputo respaldó el acuerdo Mercosur-UE. Foto: Captura de pantalla

Luis Caputo, muchas veces calificado por Javier Milei como “el mejor ministro de Economía de la historia”, celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea luego de que el consejo en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete respaldara oficialmente la firma del acuerdo de asociación con el bloque sudamericano.

“Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE, que le permitirá al país aumentar sus exportaciones y acelerar el rumbo del crecimiento económico”, afirmó desde sus redes sociales.

El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas. Foto: REUTERS

Caputo subrayó que el acuerdo “nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania, entre otros” y posibilitará “reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros”.

“También se facilitará a las pequeñas y medianas empresas su integración en las cadenas globales de valor y se aplicarán medidas de facilitación del comercio”, añadió el ministro de Economía, que enfatizó que “el acuerdo generará mayores oportunidades comerciales para las pymes, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos”.

Luis Caputo asegura que Javier Milei fue clave para el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El funcionario remarcó: “Este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del Presidente Milei”. Y agregó: “A partir de este acuerdo, los productos argentinos podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas, lo que representa 20% del PBI mundial. En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país”.

“Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, finalizó.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Horas antes se había pronunciado el canciller, Pablo Quirno, quien afirmó que el entendimiento significará “más comercio, más inversión y más empleo” para los países miembro de la Unión Europea y del Mercosur.

“La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, sostuvo Quirno en un mensaje publicado en su cuenta de X.