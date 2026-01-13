Electrodomésticos. Foto: Freepik

Los supermercados lanzaron una serie de promociones en equipamiento para el hogar con el objetivo de reactivar las ventas en un contexto de consumo contenido. Las principales rebajas se concentran en electrodomésticos pequeños, especialmente en aquellos de uso cotidiano, como pavas y jarras eléctricas, que se convirtieron en las grandes protagonistas de las liquidaciones.

Con descuentos de hasta el 50%, cuotas sin interés y precios que comienzan alrededor de los $15.000, cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo renovaron sus catálogos online con ofertas agresivas y beneficios exclusivos para clientes registrados o miembros de sus comunidades. La competencia entre supermercados empuja valores a la baja y amplía las opciones de financiación, lo que vuelve a estos productos más accesibles.

Descuentos en pequeños electrodomésticos, como pavas eléctricas. Foto: Unsplash.

Ofertas en Carrefour: descuentos fuertes y cuotas fijas en electrodomésticos

Carrefour lidera el segmento con algunas de las rebajas más importantes, que en varios casos superan el 40% de descuento, junto con planes de hasta 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas. Entre las principales ofertas disponibles se destacan:

Pava eléctrica Eiffel E-604 corte para mate 1,7 L: 51% off a $19.799,10 (antes $41.166) – solo envío.

Pava eléctrica Eiffel E-602 acero inoxidable 1,8 L: 49% off a $20.699,10 – solo envío.

Jarra eléctrica Bluesky 1,7 L 2200W: 44% off a $24.000 – hasta 12 cuotas fijas.

Jarra eléctrica Mandine corte mate plástico: 40% off a $33.000 – 12 cuotas fijas.

Pava eléctrica Philco 1,7 L: 46% off a $39.999 – 3 cuotas sin interés.

Jarra eléctrica Mandine vintage 1,7 L: 32% off a $59.000 – 12 cuotas fijas.

Descuentos en electrodomésticos en Carrefour. Foto: REUTERS

Además, la cadena ofrece modelos más sofisticados, como jarras digitales y e-termos, con descuentos menores, pero financiación extendida.

ChangoMás: la otra cadena con descuentos suculentos en electrodomésticos

En ChangoMás, las promociones suelen estar vinculadas al pago en una sola cuota, aunque los miembros de la Comunidad acceden a beneficios adicionales y algunas opciones de financiación sin interés. Entre las ofertas más atractivas aparecen:

Pava silbadora de acero inoxidable 1,8 L: 30% off a $17.499,30.

Pava eléctrica Top House 1,7 L: 15% off a $33.999,15.

Pava eléctrica Liliana Matera 1,7 L: 15% off a $36.549,15.

Pava eléctrica Moulinex 1 L: hasta 25% off, desde $54.149,25, con hasta 9 cuotas sin interés.

Pava eléctrica Oster 1,7 L: 15% off a $57.119,15.

Si bien los descuentos son más moderados que en Carrefour, el atractivo está en la variedad de marcas reconocidas y en la financiación.

Descuentos en Changomás. Foto: Web Retail.

Con precios históricamente bajos y rebajas que en algunos casos superan el 50%, las pavas eléctricas se posicionan como uno de los electrodomésticos más buscados del momento. Para quienes buscan renovar la cocina o realizar una compra práctica, estas promociones representan una oportunidad difícil de dejar pasar.