La escapada obligada a dos horas de Buenos Aires donde ocurrió la histórica Batalla de Vuelta de Obligado en 1845

Monumento de San Pedro a los héroes de la batalla de Vuelta de Obligado, en el sitio en donde se celebró la misma. Foto: Google Maps.

En la provincia de Buenos Aires, a tan solo dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un tesoro histórico y natural ideal para una escapada: Vuelta de Obligado. Este paraje, conocido por haber sido escenario de la histórica Batalla de Vuelta de Obligado en 1845, donde las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa en defensa de la soberanía nacional, se convirtió en uno de los destinos turísticos más recomendados de la región.

Al llegar a Vuelta de Obligado, que está ubicado a 20 kilómetros de San Pedro, los turistas son recibidos por un paisaje que combina modernas cabañas turísticas con la arquitectura tradicional del pueblo. Además, cuenta con una playa pública a orillas del río Paraná ideal para disfrutar del sol, descansar y contemplar el entorno natural.

Vuelta de Obligado, pueblito. Foto: Google Maps.

La infraestructura turística no se limita a la playa. La calle principal desemboca en la costa del río, donde los visitantes encuentran servicios como baños, estacionamiento y espacios para practicar fútbol y vóley. A esto se suma una variada oferta gastronómica, con restaurantes que ofrecen desde platos típicos hasta pescado fresco de la región.

Para quienes disfrutan de la historia y la naturaleza, el destino ofrece múltiples atractivos. El pueblo cuenta con una Reserva Natural e Histórica protegida que alberga un museo con piezas arqueológicas vinculadas a la Batalla de Vuelta de Obligado, preservadas gracias al trabajo de la Universidad Nacional de Luján.

Vuelta de Obligado, pueblito. Foto: Google Maps.

Además, el bosque central de la reserva reúne especies de árboles poco frecuentes en la zona, convirtiéndose en un lugar ideal para el avistamiento de aves y el astroturismo.

Los aficionados a la pesca también encontrarán aquí un sitio perfecto para su actividad favorita. Con una renovada bajada de lanchas y la posibilidad de contratar guías autorizados, los visitantes pueden disfrutar de una jornada en las aguas del río Paraná, reconocidas por su abundante pique.

Vuelta de Obligado, pueblito. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a Vuelta de Obligado desde CABA

Llegar a Vuelta de Obligado desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo y demanda alrededor de dos horas y media de viaje en auto. El recorrido más directo consiste en tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Rosario y continuar hasta la ciudad de San Pedro. Desde allí, se debe seguir por el acceso señalizado hacia Vuelta de Obligado, ubicada a unos 20 kilómetros del centro de la localidad.

El trayecto total es de aproximadamente 170 kilómetros y se encuentra completamente asfaltado. A lo largo del camino hay estaciones de servicio, paradores y áreas de descanso, lo que convierte al destino en una opción ideal para una escapada de fin de semana o una visita de un día.