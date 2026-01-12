ARCA habilitó el reintegro de percepciones por compras en el exterior:

ARCA habilitó el reintegro de percepciones por compras en el exterior. Foto: Freepik.

Desde enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución de percepciones cobradas en compras con tarjeta o en efectivo fuera del país.

A continuación, te contamos paso a paso cómo hacerlo según cada caso: si estás alcanzado por Ganancias, Bienes Personales o ninguno de los dos impuestos.

ARCA habilitó el reintegro de percepciones por compras en el exterior. Foto: Freepik / ARCA.

Primer caso: personas no alcanzadas por Ganancias ni Bienes Personales

En caso de no tributar Ganancias ni Bienes Personales, podés solicitar la devolución directamente en la web de ARCA con clave fiscal.

Acceder al servicio “Devolución de Percepciones” y seleccionar los meses de 2025 (enero: 202501, febrero: 202502, etc.). El sistema mostrará automáticamente los montos registrados. Algunas percepciones pueden aparecer anuladas si la compra se pagó finalmente en dólares.

Importante: para recibir la devolución, tu CBU o CVU debe estar registrado en ARCA. Revisá también tu Domicilio Fiscal Electrónico por posibles notificaciones.

Intereses: los montos devengarán un 0,5% mensual desde la presentación hasta el depósito.

ARCA habilitó el reintegro de percepciones por compras en el exterior. Foto: Pexels.

Segundo caso: trabajadores y jubilados con descuentos de Ganancias en 2025

Si tu salario o jubilación tuvo retenciones de Ganancias, la devolución se gestiona mediante el formulario Siradig:

Ir a “Otras retenciones, percepciones y pagos a cuenta” .

Confirmar los importes precargados o ingresar los que falten.

Enviar el formulario al empleador.

Plazo: hasta 31 de marzo de 2026 .

Devolución: se reflejará en el recibo de sueldo de abril .

Topes: el reintegro no puede superar lo descontado por Ganancias durante 2025. Si hay excedente, será necesario inscribirse en el impuesto.

Tercer caso: contribuyentes inscriptos en Ganancias y/o Bienes Personales

Si estás inscripto en alguno de estos impuestos, las percepciones se deben declarar como pagos a cuenta en las declaraciones juradas de 2025:

Los montos se compensan con el saldo final del impuesto , reduciendo lo a pagar o generando un crédito a favor.

Vencimiento: junio 2026.

ARCA habilitó el reintegro de percepciones por compras en el exterior. Foto: Freepik.

Cómo consultar las percepciones en ARCA

clave fiscal. Ingresar a www.arca.gob.ar con Ir a “Mis Retenciones”. Elegir Nueva consulta o Consultas predeterminadas. Seleccionar el impuesto (217 Ganancias / 219 Bienes Personales) y el período enero-diciembre 2025. Verificar los montos retenidos y el método de devolución aplicable.

Tip: En este apartado también podés consultar retenciones sobre tu salario o jubilación.

Aunque no hay una fecha exacta para el reintegro en todos los casos, ARCA reconoce intereses desde el momento en que se presenta la solicitud hasta que se efectúa el pago, con una tasa aproximada del 0,5% mensual. Por eso, iniciar el trámite cuanto antes puede marcar la diferencia.