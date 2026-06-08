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Avanza la desdolarización: se prohibirán todas las transacciones y el uso de billetes en 11 países

Las naciones integrantes de la Comunidad de Estados Independientes decidieron abandonar el uso de la moneda estadounidense en sus transacciones comerciales para fortalecer sus monedas locales y la soberanía económica.

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Por Canal 26
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 08:35
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Caen las reservas en el BCRA
Caen las reservas en el BCRA Foto: EFE
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El dólar pierde terreno. Las naciones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) decidieron abandonar el uso de la moneda estadounidense en transacciones comerciales en busca de resignificar el valor de sus propias monedas, reducir la dependencia y mejorar la competitividad en los mercados de divisas.

La tendencia, conocida como “desdolarización”, tiene el potencial de alterar el equilibrio económico global.

Silueta de Donald Trump sobre dólares. Ilustración: Reuters/Dado Ruvic
Silueta de Donald Trump sobre dólares. Ilustración: Reuters/Dado Ruvic

La lista de los 11 países que dejaron atrás al dólar

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania han iniciado un proceso destinado a reducir la dependencia del dólar en sus transacciones transfronterizas.

Con un 85% de las operaciones transfronterizas ya efectuadas en moneda local, los líderes de la CEI han indicado que esta iniciativa refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales.

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La lista de los 11 países que dejaron atrás al dólar Foto: via REUTERS

Impacto en la economía mundial

En este contexto, la decisión de los países de la CEI podría reducir la influencia de Estados Unidos en la economía global. En resumidas cuentas, si la demanda de la divisa en las operaciones internacionales disminuye, su valor podría verse afectado, lo que conllevaría a una pérdida de su estatus como moneda de reserva predominante a nivel mundial.

Por otro lado, la decisión de dejar atrás la divisa norteamericana crearía nuevos mercados basados en monedas locales, generando mayor estabilidad ante fluctuaciones del dólar.

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