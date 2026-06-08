Varias marcas internacionales desembarcan en Argentina: cuáles son, cuándo abren y en qué shoppings

Marcas internacionales desembarcan en Argentina Foto: NA

Reconocidas marcas extranjeras abren sus locales en la Argentina en medio de un fenómeno que se repite mes a mes y crece exponencialmente. En las próximas semanas se darán los inminentes arribos en los shoppings y a la calle tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires y en las principales plazas comerciales del Interior.

En su mayoría, se trata de marcas de ropa aunque también habrá calzado, productos relacionados al deporte y de belleza. Recientemente llegaron a la Argentina las marcas Miniso y Decathlon y generaron furor entre el público con filas interminables para ingresar y hasta gente acampando en las puertas de los locales.

MINISO; local. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

¿Qué marcas internacionales llegan a la Argentina?

El sábado inauguró en el Alto Palermo Intimissimi, una firma italiana especializada en lencería y ropa de dormir, incorporada al mercado local por Leuru Group, la compañía que también posee las licencias de Levi’s, Lacoste y Bimba y Lola, y que recientemente agregó a su cartera las marcas francesas Sandro y Maje, instaladas en el Alcorta. Situada a pocos metros del establecimiento que Victoria’s Secret abrió en noviembre, Intimissimi buscará posicionarse como una competidora directa dentro del segmento de ropa interior femenina.

En el mes de junio llegarán también novedades en los centros comerciales de IRSA, el principal operador del rubro. Mientras continúan las negociaciones con H&M, la compañía anunció que esta semana será el turno de Sketchers, que abrirá el miércoles en el DOT, y de Skinko, que inaugurará el jueves en Alcorta. La marca estadounidense de calzado deportivo ya tiene presencia en Abasto, Unicenter y Nuevocentro de Córdoba. Por su parte, la marca de skincare coreano ya cuenta con locales en Alto Palermo y Alto Avellaneda y espera expandirse al DOT hacia fin de mes y a Abasto durante julio.

Se prevé la llegada de Dolce & Gabanna en la segunda quincena de junio en Patio Bullrich, donde ya llegaron Adolfo Domínguez, Montblanc, Paul & Shark y, próximamente, Armani.

Local en el Alto Palermo Foto: Alto Palermo

Dolce & Gabbana va a ofrecer indumentaria, calzado y accesorios que apuntan a un público “selecto” aunque probablemente se presenten también filas de consumidores que suelen comprar la marca en el exterior.

En julio se sumará la marca Bullpadel al shopping Alcorta y se convertirá en la primera marca exclusiva de pádel en el país que tiene ya sucursales en Portal Palermo y Unicenter, presentando los últimos modelos de paletas que usan figuras internacionales así como también ropa, calzado y equipamiento técnico.

La segunda mitad del año acompañará además la expansión de Bath&Body Works por parte del Grupo David, que trajo Victoria’s Secret al país. La marca de productos aromatizantes extranjera llegará en septiembre al Abasto tras su arribo a Alto Palermo, Unicenter y Galerías Pacífico.

El shopping Unicenter de Argentina. Foto: Unicenter.

Por su parte, Mango estrenará su primer local en Alto Palermo, de la mano de Grimoldi, que la trae por primera vez.

En este sentido, el Unicenter se prepara para alojar marcas internacionales con la inversión de US$60 millones que anunció para su obra de ampliación, que finalizará en octubre de 2027.

Qué dijo el director de marketing de IRSA

El director de marketing de la empresa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, Gastón Manganiello, afirmó: “Nuestros centros comerciales siguen siendo plataformas estratégicas para el crecimiento del retail. Hoy, las marcas buscan más que metros cuadrados. Priorizan ubicaciones de alto tráfico, mix de oferta, y capacidad de generar experiencia y una identidad aspiracional”. Y agregó que buscan federalizar la oferta en mercados prioritarios del Interior.

“La incorporación de estas marcas de primer nivel refleja el potencial y nuestra visión de largo plazo. Venimos impulsando un proceso de transformación, orientado a actualizar la propuesta comercial, sumar audiencias y elevar la experiencia, con el objetivo de consolidar a nuestros centros como espacios dinámicos, modernos y relevantes para su comunidad y área de influencia”, comentó Sebastián Núñez, gerente general de la división de shoppings de Cencosud Argentina.

Asimismo, estas marcas desembarcarán en otros complejos administrados por el grupo chileno, entre ellos Palmas del Pilar, Portal Patagonia y Portal Rosario, donde actualmente opera el único local de Zara fuera del AMBA. En este último centro comercial está prevista para fin de año la apertura de una tienda de Decathlon. Sin embargo, antes de ese desembarco, el grupo encabezado por el empresario Manuel Antelo, responsable de introducir la cadena deportiva en el país, inaugurará su tercer establecimiento en Abasto.

Local de Zara. Foto: Unicenter.

En paralelo, Antelo avanza con el ingreso de la firma danesa Bestseller, que abrirá en septiembre un local sobre la avenida Santa Fe con sus marcas Jack&Jones, Only y Balmohk, las cuales posteriormente también tendrán presencia en Unicenter.

Por otra parte, entre agosto y septiembre se concretará la llegada de Kiabi a la esquina de Florida y Sarmiento, espacio que anteriormente ocupaba Arredo. La cadena francesa de indumentaria, considerada una de las principales competidoras de H&M en Europa, también será introducida por Antelo y buscará posicionarse frente a jugadores como Indian.