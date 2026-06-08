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La inflación en CABA fue de 2,1% en mayo y acumula 14% en lo que va del año

Publicaron los datos de la inflación del mes de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y presenta una suba mensual influida por alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La suba total acumula un 14% en lo que va del año con un alza interanual del 33,1%.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 11:47
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Inflación en CABA.
Inflación en CABA. Foto: NA
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Durante el mes de mayo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) demostró una suba de 2,1%, según datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta forma, la inflación acumulada del año alcanzó el 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. Así, la cifra supone una desaceleración frente al 2,5% de abril y el pico de 3,0% del mes de marzo.

Inflación, compras. Foto: REUTERS

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

¿Cuáles fueron los aumentos generales?

Entre los aumentos mencionados se destaca el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló al 2,8%, quedando 0,7 puntos porcentuales por encima del índice general y acelerándose 1,4 puntos frente al registro de abril (1,4%). El notorio incremento viene siendo advertido por las principales consultoras en relación a la medición nacional.

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El análisis del instituto porteño reveló que “al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (14,5%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%)”.

Aún con el mayor peso de los alimentos, sobresale la nueva desaceleración de precios en CABA, que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves 11 de junio. Se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 2,0%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,2%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 27,9% y los Servicios de 36,2%.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,1%. En términos interanuales, se mantuvo estable en 32,1% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,8% en mayo, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primaria y secundaria). A nivel interanual, trepó 40,9%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas.

¿Qué estiman las consultoras para la inflación de mayo 2026 a nivel nación?

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). En tanto, estimó que la variación interanual fue de 33,4%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó en tanto que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

Economía argentina Foto: NA

Desde la entidad afirmaron que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta”.

Además, el informe señala que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice”. Le siguieron Medicina (0,3%) y Transporte (0,3%). El único que bajó fue Vivienda, con una caída mensual de 1,2%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.

InflaciónINDECCABA
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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