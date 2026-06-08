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El sticker que puede abaratar tu factura de luz: cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Argentina renovó la escala en 2026. Es un requisito obligatorio para varios electrodomésticos, que, a más eficiencia, menos consumen.

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Por Canal 26
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 12:52
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Etiqueta de eficiencia energética argentina
Etiqueta de eficiencia energética argentina Foto: Canal26.com
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Están en heladeras, aires acondicionados, microondas, televisores y muchos otros electrodomésticos: las etiquetas de eficiencia energética son una herramienta clave a la hora de conocer cuánta energía consume cada aparato, y qué tan conveniente es para la economía doméstica.

Esta etiqueta, regida por el Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética para electrodomésticos, es regulada en Argentina por la Secretaría de Industria y Comercio. Permite conocer de manera rápida y fácil el consumo de energía de los artefactos, electrodomésticos o gasodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo y contiene una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética, de la A a la G. A mayor nivel de eficiencia menor consumo de energía manteniendo la misma prestación.

  • Mayor eficiencia = color VERDE + letra “A”
  • Menor eficiencia = color ROJO + letra “G”
Etiqueta de eficiencia energética argentina Foto: https://www.argentina.gob.ar/

Qué electrodomésticos tienen etiqueta de eficiencia energética

  • Climatización: acondicionadores de aire.
  • Refrigeración: heladeras y freezers.
  • Lavado: lavarropas.
  • Cocción y calentamiento: microondas, termotanques, calefones, hornos y hornallas.
  • Otros: televisores y lámparas.

Para qué sirve la etiqueta eficiencia energética argentina

A comienzos de 2026, Argentina actualizó el Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética para electrodomésticos y cambió la forma de clasificar los productos para que la información sea más clara y comparable, y que los consumidores puedan entender mejor las nuevas tecnologías y tomar decisiones de compra más informadas.

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El principal cambio fue pasar de las antiguas categorías “Plus” (A+, A++ y A+++) a una escala de la A a la G. En Argentina tenemos hasta siete categorías de eficiencia energética, identificadas con barras de colores y letras en orden alfabético; desde el color verde y letra A para los equipos más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los menos eficientes. Este es un patrón comparativo. Por ejemplo, la letra A indica que el aparato consume menos del 55% que un aparato estándar.

Cómo leer la etiqueta de eficiencia energética argentina

Para leer la etiqueta hay que prestar atención a la barra de colores escalonados que aparece en la parte superior de la etiqueta y a la flecha color negro con una letra que está al lado de esa barra ya que ésta nos está indicando la categoría de eficiencia energética del artefacto sobre el que está adherida la etiqueta.

Etiqueta de eficiencia energética argentina Foto: https://www.argentina.gob.ar/

Qué significa cada letra y color en la etiqueta de eficiencia energética

  • 🟩 Letra A (verde oscuro): es la calificación más eficiente. Consume mucha menos electricidad que el promedio, lo que se traduce en un ahorro significativo en tu factura de luz.
  • 🟩 Letra B (verde medio): alta eficiencia, aunque con un consumo ligeramente superior a la categoría A.
  • 🟩 Letra C (verde claro): eficiencia superior a la media.
  • 🟨 Letra D (amarillo): consumo medio o moderado.
  • 🟧 Letra E (naranja): eficiencia moderadamente baja.
  • 🟥 Letra F (rojo claro): bajo nivel de eficiencia y mayor consumo energético.
  • 🟥 Letra G (rojo oscuro): es la calificación menos eficiente. Estos aparatos gastan mucha más energía para funcionar, elevando el costo de tu factura.

¿Qué más muestra la etiqueta?

Además de la barra de colores, la etiqueta incluye datos técnicos clave para elegir inteligentemente:

  • Consumo de energía: detallado en kilovatios hora (kWh).
  • Prestaciones: dependiendo del equipo, muestra el consumo de agua por ciclo (en lavarropas), la capacidad de almacenamiento o el nivel de ruido en decibeles (dB).
EnergíaAhorroTarifasConsumo eléctrico
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