Foto: Grok AI.

La Cuenta DNI del Banco Provincia vuelve a ofrecer este lunes 26 de enero una amplia gama de descuentos y promociones en rubros esenciales, con beneficios que alcanzan a supermercados, librerías, ferias y mercados bonaerenses, comercios universitarios y marcas destacadas del verano.

El esquema de promociones vigente permite acceder a reintegros diarios y semanales en toda la provincia de Buenos Aires, consolidando a la billetera digital como una herramienta central para el ahorro.

Foto: Banco Provincia

El descuento clave del lunes: 20% en supermercados

El beneficio más importante de este lunes es el descuento en supermercados adheridos:

20% de descuento todos los lunes.

Tope de reintegro: $8.000 por día.

Ticket mínimo: $20.000.

La promoción se aplica en supermercados de toda la provincia y forma parte del esquema semanal de Banco Provincia, que establece descuentos rotativos según la cadena y el día. Para muchos usuarios, este beneficio resulta decisivo a la hora de concentrar compras grandes y planificar el consumo mensual.

Librerías, ferias y universidades: los descuentos que siguen vigentes

Además del beneficio en supermercados, este lunes continúan activas otras promociones relevantes:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

Comercios universitarios: 40% de descuento diario, con un tope semanal de $6.000.

Estos beneficios apuntan a fortalecer el consumo de cercanía y acompañar los gastos cotidianos de estudiantes, docentes y familias.

Foto: NA/Damian Dopacio - Cuenta DNI.

Promociones de verano que también aplican hoy

Durante todo enero continúan vigentes las promociones especiales de temporada, pensadas para el consumo turístico y las vacaciones:

Marcas destacadas del verano: 25% de descuento todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca.

El beneficio incluye firmas reconocidas como Atalaya, Havanna, Lucciano’s, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, entre otras, además de balnearios emblemáticos de la costa bonaerense.

Si bien este lunes no aplican los descuentos de comercios de cercanía (20% los viernes) ni el beneficio FULL YPF (fines de semana), ambos forman parte del esquema mensual de Cuenta DNI y permiten planificar el ahorro a lo largo de todo enero.

Foto: NA.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos de Cuenta DNI

Para optimizar el uso de las promociones, Banco Provincia recomienda:

Tener la aplicación Cuenta DNI actualizada .

Abonar mediante QR o tarjeta digital desde la billetera.

Verificar previamente el listado de comercios adheridos .

Tener en cuenta que los reintegros se acreditan automáticamente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Dónde consultar los comercios adheridos

El listado actualizado de ferias, mercados, supermercados, librerías, universidades y comercios participantes puede consultarse en el sitio web oficial del Banco Provincia o dentro de la aplicación, en la sección “Promociones”.