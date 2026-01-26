Vaca Muerta. Foto: NA

El conglomerado indio Welspun le ganó la pulseada a Techint y se hará cargo de la provisión de caños para construir un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta que transportará gas a Río Negro para licuarlo y exportarlo en barcos.

Según señaló diario La Nación, la oferta ganadora de la compañía india fue de 200 millones de dólares, un 40% menos que la presentada por Techint, siendo un duro golpe para la estrategia de la empresa de Paolo Rocca.

La noticia llega en momento en los que, debido a la apertura comercial, crece el ingreso de productos importados. Tenaris, una de las empresas del grupo, produce el 25% de los tubos sin costura que usan las petroleras en Estados Unidos.

La licitación ganada por Welspun fue realizada por Southern Energy, consorcio que opera en la región e integrado por Pan American Energy, Pampa Energía e YPF.

Además, la empresa india compitió contra otras 15 ofertas provenientes de España, China, Colombia, México, Japón, Grecia, Turquía y Argentina. Al menos 6 firmas llegaron a la etapa final del proceso, pero el conglomerado líder mundial en textiles para el hogar (sábanas y toallas) y fabricante de tuberías de acero de gran diámetro salió victorioso debido a que también aceptó mayor flexibilidad en la forma de pago.

Welspun tiene fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia, donde opera en sectores diversos, incluyendo energía, petróleo y gas, construcción y logística.

Anteriormente, en la licitación de caños para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la empresa india había hecho una oferta más barata, pero fue Techint la que terminó aportando los tubos luego de que Tecpetrol (su brazo petrolero), comprometiera producción de futuros proyectos de shale oil como Los Toldos II Este.

La apuesta de Rocca en el sector energético es fuerte: invirtió 1.700 de dólares millones en el último año y tiene comprometidos otros US$ 2.400 millones en otros proyectos.