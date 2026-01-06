Vaca Muerta: PAE llegó a un acuerdo con “el rey del fracking” para explotar áreas clave

Se trata del magnate estadounidense Harold Hamm, quien en septiembre se reunió en la Quinta de Olivos con Javier Milei y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Pan American Energy (PAE) llegó a un acuerdo para asociarse con el magnate estadounidense Harold Hamm, conocido como el “rey del fracking”, y así acelerar el desarrollo de áreas de Vaca Muerta.

Hamm, de 79 años, es dueño de la multinacional Continental Resources, la cual anunció su desembarco en la Argentina en noviembre. El empresario posee una fortuna personal que supera los 16.000 millones de dólares y fue uno de los principales aportantes en la campaña de Donald Trump en 2023.

En septiembre, el magnate se reunió en la Quinta de Olivos con Javier Milei en una visita que realizó al país junto con otros ejecutivos. De la reunión también participó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

En ese entonces, su empresa le compró a la firma nacional Pluspetrol 90% de un bloque conformado por Los Toldos II Oeste, yacimiento que se encuentra en etapa de exploración.

El acuerdo de PAE en Vaca Muerta

La asociación con PAE y Hamm tiene como objetivo acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta.

Dicho acuerdo consiste en la adquisición por parte de Continental de 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa.

Cabe señalar que PAE seguirá como socio mayoritario y operador en todos los bloques y que el cierre del acuerdo se encuentra sujeto a la aprobación de la transferencia por parte de las provincias.

“Con una producción diaria que alcanza los 500.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en 2025 y más de 5.200 pozos operados, su trayectoria se define por la innovación tecnológica, la disciplina operativa y una gestión financiera responsable. A nivel internacional, Continental aplica el mismo rigor técnico y una visión de desarrollo a largo plazo a nuevas oportunidades, incluyendo Vaca Muerta”, explicó PAE.

Por su parte, Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental, señaló: “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en la Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo. PAE es un operador altamente capacitado con profunda experiencia en la cuenca. Tenemos expectativas en aprender de él y compartir nuestra experiencia en recursos no convencionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta”.