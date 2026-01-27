Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El Riesgo País cayó a 501 puntos a poco de iniciarse las operaciones de este martes 27 de enero producto de un nuevo aumento en el precio de los bonos. El descenso ubica a Argentina a un paso de poder volver a los mercados de deuda y refinanciar vencimientos de capital y puede romper un récord desde 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri.

La mejora registrada en el índice que elabora JP Morgan está vinculada a un nuevo avance en las cotizaciones de los bonos argentinos, que mostraban subas desde el inicio de la rueda. Un riesgo país más bajo abriría la posibilidad de que el país vuelva a financiarse en los mercados internacionales con tasas inferiores al 10%, lo que permitiría comenzar a refinanciar los compromisos de deuda previstos para este año.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

En ese contexto, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, remarcó que el mercado sigue con atención el proceso de compresión del riesgo país, acompañado por la acumulación de reservas del Banco Central. “El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo”, afirmó.

De esta manera, el riesgo país está a poco de perforar los 500 puntos y se trata de un récord que no se percibía desde 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel entonces, en el mes de junio había tocado el piso de los 507 puntos.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Cómo operan las acciones argentinas este martes 27 de enero

Las acciones argentinas también operan con tendencia positiva este martes 27 de enero: en Wall Street, los activos locales registran subas superiores al 2%, encabezadas por YPF (2,6%), Banco Macro (2,4%) y Central Puerto (2,3%). En el mercado local, el S&P Merval de la Bolsa porteña avanza 1,7% en pesos y 1,8% medido en dólares.

En el mercado cambiario, el dólar inicia la segunda rueda de la semana con un incremento de $5 en las pizarras del Banco Nación, donde cotiza a $1465. En el segmento mayorista, la divisa sube $2 y se negocia a $1439,50, ubicándose por debajo del techo de $1559,78 fijado para este martes por el esquema de bandas cambiarias.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En ese marco, el Banco Central ya adquirió US$1017 millones en lo que va de enero, en un escenario de tipo de cambio en retroceso. “El saldo del sector público consolidado (BCRA + Tesoro) se expandió a US$752 millones en el mes, el registro más elevado desde junio del año pasado (US$1229 millones), aunque más virtuoso que este. Pues, el saldo actual no responde a esquemas transitorios (como la reducción temporal de retenciones al agro de junio) sino a una oferta más genuina en el MLC (la liquidación del agro y de emisiones corporativas)”, señaló el informe matutino de PPI.