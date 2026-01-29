El embajador de India se metió en la polémica entre Welspun y Techint:

Polémica por la licitación de tubos para Vaca Muerta. Foto: NA

El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, respondió los señalamientos de Techint, que acusó de dumping a la empresa Welspun tras ser adjudicada en la licitación para proveer caños para un gasoducto en Vaca Muerta.

En diálogo con Infobae, Kumar afirmó que “no existió dumping” y ratificó: “Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas”.

Ajaneesh Kumar, embajador de la India. Foto: Instagram @ajaneesh_kumar

En tanto, el diplomático explicó por qué Welspun compite con precios más bajos: “Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad”, señaló.

“No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo: una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, apuntó Kumar.

Sobre la contundente reacción del presidente Javier Milei ante lo sucedido con la empresa de Paolo Rocca, señaló: “Ha sido muy amable al dar una respuesta muy clara. Como diplomático, estoy muy satisfecho”.

Vaca Muerta. Foto: NA

Qué es el dumping

Se conoce como dumpling a la práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado.

En este sentido, desde el entorno de Rocca analizan denunciar a la firma de al India ya que su oferta quedó un 40% por debajo de la de Techint, según indicó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) califica al dumping como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio menor que el que se vende en el mercado local del país exportador.

Milei volvió a arremeter contra Paolo Rocca

Milei volvió a disparar contra el empresario argentino Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, al que acusó de conspirar contra La Libertad Avanza en la previa de las elecciones legislativas del octubre. El presidente hizo público su desencanto a través de un reposteo en su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario publicó “DATO” en la red social, citando un mensaje de la cuenta @ziberal, donde se acusa al italoargentino de haber apostado contra La Libertad Avanza en los últimos comicios. “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual Gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, Tano. Perdiste”, indica la publicación.