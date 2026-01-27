Paolo Rocca, CEO de Techint. Foto: NA

Luego de que Techint pierda la licitación para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta a manos la empresa de origen indio Welspun, el CEO de la compañía argentina, Paolo Rocca, analiza iniciar una investigación de dumping.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Polémica por la licitación de tubos para Vaca Muerta. Foto: NA

La firma india superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía; y según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

Frente a esto, información del sector indica que Techint podría iniciar una investigación de dumping frente a Welspun.

Qué es el dumping

Se conoce como dumpling a la práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado.

En este sentido, desde el entorno de Rocca analizan denunciar a la firma de al India ya que su oferta quedó un 40% por debajo de la de Techint, según indicó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) califica al dumping como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio menor que el que se vende en el mercado local del país exportador.

Vaca Muerta. Foto: NA

Javier Milei apuntó contra Paolo Rocca: “Don Chatarrín”

El presidente Javier Milei intensificó su confrontación pública con Rocca, en medio de la polémica por la licitación para el suministro de tubos.

A través de su cuenta oficial de X, Milei calificó el episodio como parte de la dinámica de “la nueva Argentina” y sostuvo que cuando se escuchan críticas de sectores que defienden “los prejuicios que causa la apertura”, se sabe “quien le llena el sobre”, en un mensaje interpretado como un ataque indirecto a los intereses de la empresa y sus voceros.

“Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos caros ¡VLLC!“, escribió.

Welspun le ganó la pulseada a Techint

El conglomerado indio Welspun le ganó la pulseada a Techint y se hará cargo de la provisión de caños para construir un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta que transportará gas a Río Negro para licuarlo y exportarlo en barcos.

La oferta ganadora de la compañía india fue de 200 millones de dólares, un 40% menos que la presentada por Techint, siendo un duro golpe para la estrategia de la empresa de Paolo Rocca.

La noticia llega en momento en los que, debido a la apertura comercial, crece el ingreso de productos importados. Tenaris, una de las empresas del grupo, produce el 25% de los tubos sin costura que usan las petroleras en Estados Unidos.

Welspun tiene fuerte presencia en Estados Unidos, Europa y Asia, donde opera en sectores diversos, incluyendo energía, petróleo y gas, construcción y logística.