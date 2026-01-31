Indemnización en Argentina. Foto: Unsplash.

Aunque el proyecto de llevar adelante una Reforma Laboral podrían modifica el esquema imperante en los próximos meses, en enero de 2026 todavía sigue vigente el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece cómo debe calcularse la indemnización cuando un trabajador es despedido sin causa.

La iniciativa, que aún aguarda definición en el Congreso, apunta a modificar el mecanismo de cálculo de las indemnizaciones por despido. Entre los cambios propuestos se encuentra el denominado Fondo de Cese Laboral, un sistema optativo que permitiría sustituir el esquema tradicional por un fondo acumulativo financiado con aportes de los empleadores, siempre que exista un acuerdo previo entre las empresas y los sindicatos. En este contexto, resulta pertinente repasar cuál es el marco legal vigente en la actualidad.

Despidos en Argentina. Foto: Freepik

El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante un despido sin causa, el empleador debe pagar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad, o por la fracción superior a tres meses. De esta manera, un empleado con 3 años y 4 meses de servicio, por ejemplo, computa cuatro años a los fines del cálculo indemnizatorio.

Para determinar el monto, se toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año de trabajo -esto es, el salario bruto mensual más alto dentro de ese período- o, en caso de una antigüedad menor, durante todo el tiempo de prestación de servicios.

Por regla general, el cálculo indemnizatorio no contempla conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), las vacaciones no gozadas ni pagos de periodicidad semestral o anual, salvo que el convenio colectivo correspondiente disponga lo contrario y resulte más beneficioso para el trabajador.

Cómo se calcula la indemnización por despido en Argentina

En el caso de un empleado con 3 años y 4 meses de servicio, un salario mensual de $800.000 y un despido producido en enero de 2026, corresponde aplicar la regla que computa un año adicional cuando la fracción supera los tres meses.

De este modo, la indemnización por antigüedad equivale a cuatro sueldos, ya que se consideran tres años más la fracción mayor a tres meses. En términos concretos, el monto asciende a $3.200.000, resultado de multiplicar cuatro salarios mensuales por el mejor sueldo habitual.

A este concepto principal se suman otros rubros habituales en una desvinculación laboral. Entre ellos se encuentran el preaviso no otorgado, cuyo valor varía entre 15 días, un mes o dos meses de sueldo según la antigüedad; la integración del mes de despido, si el trabajador no prestó tareas hasta el último día del mes; las vacaciones proporcionales correspondientes al período trabajado en el año y el aguinaldo proporcional. Estos pagos adicionales pueden incrementar de manera significativa el monto final de la liquidación, en función de las particularidades de cada caso.