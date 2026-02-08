Cuenta DNI ofrece nuevos descuentos y reintegros para este domingo 8 de febrero:

Cuenta DNI: todos los descuentos del Banco Provincia para este domingo 8 de febrero. Foto: Banco Provincia.

La Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en sus gastos cotidianos.

Este domingo 8 de febrero, la billetera virtual mantiene una batería de descuentos y reintegros que abarcan múltiples rubros, con el objetivo de acompañar el consumo durante el fin de semana y potenciar la actividad comercial en ferias, universidades, estaciones de servicio y destinos turísticos.

A través de estas promociones, los usuarios pueden acceder a descuentos significativos en alimentos, gastronomía y servicios, con topes de reintegro semanales que se renuevan de forma periódica. La propuesta apunta tanto a residentes como a quienes aprovechan el verano para vacacionar dentro de la provincia de Buenos Aires.

Los descuentos de Cuenta DNI vigentes este domingo 8 de febrero

Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden acceder a los siguientes beneficios y reintegros, que cuentan con topes semanales y se aplican mediante pagos realizados con la aplicación:

Comercios en universidades bonaerenses

40% de descuento diario en locales adheridos.

Tope de reintegro: hasta $6.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope de reintegro: hasta $6.000 por semana.

Cuenta DNI: todos los descuentos del Banco Provincia para este domingo 8 de febrero. Foto: NA

Locales Full YPF adheridos

25% de descuento los sábados y domingos.

Tope de reintegro: hasta $8.000 por semana.

No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas del verano

25% de descuento todos los días.

Tope de reintegro: hasta $10.000 por semana y por marca.

Incluye comercios como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano’s, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce.

Cuenta DNI: todos los descuentos del Banco Provincia para este domingo 8 de febrero. Foto: tienda.atalaya.com.ar

Balnearios y paradores adheridos

El beneficio también alcanza a espacios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.

De esta manera, el Banco Provincia refuerza su estrategia de incentivos a través de Cuenta DNI, ofreciendo descuentos que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios y promueven el consumo en sectores clave de la economía local durante el fin de semana.