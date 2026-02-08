Cuenta DNI ofrece nuevos descuentos y reintegros para este domingo 8 de febrero: dónde ahorrar con la app
La billetera virtual ofrece reintegros en ferias, universidades, Full YPF y marcas destacadas del verano en distintos puntos de la provincia. La propuesta apunta a quienes aprovechan el verano para vacacionar dentro de la provincia de Buenos Aires.
La Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en sus gastos cotidianos.
Este domingo 8 de febrero, la billetera virtual mantiene una batería de descuentos y reintegros que abarcan múltiples rubros, con el objetivo de acompañar el consumo durante el fin de semana y potenciar la actividad comercial en ferias, universidades, estaciones de servicio y destinos turísticos.
A través de estas promociones, los usuarios pueden acceder a descuentos significativos en alimentos, gastronomía y servicios, con topes de reintegro semanales que se renuevan de forma periódica. La propuesta apunta tanto a residentes como a quienes aprovechan el verano para vacacionar dentro de la provincia de Buenos Aires.
Los descuentos de Cuenta DNI vigentes este domingo 8 de febrero
Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden acceder a los siguientes beneficios y reintegros, que cuentan con topes semanales y se aplican mediante pagos realizados con la aplicación:
Comercios en universidades bonaerenses
- 40% de descuento diario en locales adheridos.
- Tope de reintegro: hasta $6.000 por semana.
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de reintegro: hasta $6.000 por semana.
Locales Full YPF adheridos
- 25% de descuento los sábados y domingos.
- Tope de reintegro: hasta $8.000 por semana.
- No aplica para la compra de combustibles.
Marcas destacadas del verano
- 25% de descuento todos los días.
- Tope de reintegro: hasta $10.000 por semana y por marca.
Incluye comercios como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano’s, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce.
Balnearios y paradores adheridos
- El beneficio también alcanza a espacios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.
De esta manera, el Banco Provincia refuerza su estrategia de incentivos a través de Cuenta DNI, ofreciendo descuentos que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios y promueven el consumo en sectores clave de la economía local durante el fin de semana.