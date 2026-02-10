Sueldos en billeteras virtuales Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Las empresas Fintech reclaman al Gobierno para que se incluya en el artículo 124 de la reforma laboral la posibilidad del pago de sueldos mediante billeteras virtuales, a pesar de que el Ejecutivo lo haya puesto en duda por las posibles irregularidades sin el control bancario.

La Cámara Argentina Fintech impulsa un movimiento para que los trabajadores puedan elegir libremente dónde cobrar sus salarios y pidió al Congreso una actualización de la norma laboral para adaptarla al actual sistema de pagos. En este debate, buscan promover la competencia y adecuar el marco legal a la adopción masiva de cuentas digitales a diario.

Billetera virtual de MODO y Mercado Libre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Qué dicen los datos

El BCRA registró 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por $88,7 billones en el mes de diciembre. Representa un crecimiento interanual del 24,8% en frecuencia de operaciones y de un 24,4% en montos reales. Además, el 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital.

Pese a este dato, el salario sigue siendo una de las pocas operaciones sin libre elección de medio de pago, según la Cámara. “Las restricciones se apoyan en supuestos que ya no reflejan cómo administran hoy su dinero millones de personas”, agregaron.

El informe también destaca que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) operan bajo un marco regulatorio específico y supervisado por el BCRA, con obligaciones operativas, tecnológicas y de protección al usuario. Aclara, además, que los PSP no realizan intermediación financiera ni asumen riesgos sistémicos, y que la regulación está orientada principalmente a la seguridad operativa y a la protección de los fondos .

Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

En materia de resguardo de fondos, la Cámara remarcó que la totalidad del dinero de los usuarios alojado en cuentas de pago debe permanecer depositada en cuentas bancarias a la vista, independientes del patrimonio de las empresas proveedoras. Bajo este esquema, ya sea que los haberes se acrediten en una entidad bancaria tradicional o en una billetera de pago, los recursos continúan integrados al circuito financiero regulado.

El pedido de la Cámara Fintech al Gobierno

En el apartado más crítico hacia el sector bancario, el documento plantea que la oposición de las entidades tradicionales no responde a preocupaciones vinculadas a la seguridad, sino a la “preservación del fondeo sin costo que obtienen a partir de los salarios cautivos”. Esa situación les permite sostener préstamos y comisiones sin enfrentar la competencia de un mercado abierto, donde los empleados puedan decidir libremente; según señala la Cámara.

Cámara Argentina Fintech Foto: Cámara Argentina Fintech

Por último, la Cámara Argentina Fintech formuló un llamado explícito al Congreso de la Nación para avanzar en una legislación que amplíe derechos y promueva la competencia. “El salario es del trabajador. Reconocer su derecho a elegir dónde percibirlo constituye un paso indispensable hacia un sistema financiero más abierto, dinámico y en sintonía con la Argentina actual”, expresó la entidad en su comunicado.

Opiniones cruzadas

Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, estarían en contra de incluir este artículo en el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. “Es una medida que perjudica la capacidad de reactivación del crédito”, afirmaron fuentes oficiales.

Por otro lado, el artículo 14 podría generar conflictos con los bancos, ya que les quitaría la exclusividad a las cuentas bancarias para la acreditación de haberes. Por eso mismo existe una presión persistente de parte de estas entidades que mantienen contacto con el Gobierno.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Teniendo en cuenta el caso de Sur Finanzas, aquella financiera que continúa bajo investigación judicial por la causa AFA, el oficialismo alerta por posibles riesgos operativos y de supervisión al ampliar las entidades habilitadas para pagar salarios sin el marco de control que ofrecen los bancos.

Qué pasa si el proyecto sigue su curso

Si el artículo sigue su curso, el oficialismo analiza acotar el alcance, fijar exigencias adicionales y limitar el número de actores habilitados bajo la supervisión del Banco Central. De este modo, harían una reglamentación restrictiva.

Una vez más, el capítulo tributario sigue siendo el eje de la oposición y el que mayor cantidad de desacuerdos genera. Al reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades, podría reducir el monto de coparticipación que reciben las provincias. Sin embargo, el Gobierno se rehúsa a modificar el texto, más allá de no contar con los votos necesarios para hacer que este punto pase a la siguiente instancia.