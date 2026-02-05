Cómo viajar gratis en subte y colectivo en febrero 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada del 2026 desató una competencia comercial entre bancos tradicionales y billeteras virtuales que beneficia directamente al bolsillo de quienes utilizan el transporte público. Durante enero, distintas entidades ofrecieron reintegros del 100% en los boletos de subte y colectivo, lo que en la práctica permitió “viajar gratis” al usar determinados medios de pago.

En febrero, la situación se repite. La clave para aprovechar estas promociones está en conocer qué tecnología exige cada banco —NFC desde el celular o tarjetas contactless— y cuáles son los topes de reintegro establecidos.

Cómo viajar gratis en febrero

Naranja X

Naranja X se destaca con una de las promociones más fuertes, ofreciendo un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

Esta promoción aplica a Visa y Mastercard (crédito o débito) pagando con el celular mediante Google Pay o Apple Pay. El reintegro se ve en 15 días (débito) o en el resumen (crédito).

Naranja X, billetera virtual. Foto: Naranja X.

Modo y Banco Nación: reintegro total

Durante febrero de 2026, Modo y el Banco Nación ofrecen uno de los beneficios más fuertes del mes: 100% de reintegro en pasajes pagados con el celular mediante tecnología sin contacto (NFC).

La promoción tiene dos opciones:

Tarjetas Visa (crédito y débito) del Banco Nación: reintegro total con tope mensual de $10.000 por tarjeta.

Tarjetas MasterCard del mismo banco: también cubre el 100% del pasaje, con tope de $2.000 mensuales.

Viajar gratis en colectivo con BNA+. Foto: Banco Nación

El pago se realiza acercando el teléfono a la validadora. El reintegro no es inmediato: puede demorar hasta 30 días en acreditarse en la cuenta.

La promo está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, ideal para todo el mes y el inicio del ciclo lectivo.

Personal Pay: reintegros según el nivel de uso

Personal Pay ofrece descuentos en el transporte público según el nivel de consumo que tenga cada usuario dentro de la billetera virtual.

Quienes tienen más beneficios son los usuarios que están en el Nivel 3. Este nivel es el más alto y se alcanza al gastar un monto mensual determinado o al mantener saldo en la cuenta remunerada. Los reintegros están vigentes hasta el próximo 28 de febrero.

El pago se realiza con la tarjeta Visa Personal Pay desde el celular, usando tecnología NFC. El dinero reintegrado se acredita en la billetera y puede utilizarse para cualquier cosa.

Personal Pay, billetera virtual. Foto: Personal Pay

Cuenta DNI ofrece beneficios para estudiantes

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece beneficios especialmente para jóvenes y familias. En febrero de 2026 ofrece 100% de reintegro en recargas de transporte y celular para chicos de 13 a 17 años, con un tope mensual de $3.000.

Si bien el total es menor que el de otras billeteras, tiene el objetivo de ayudar a cubrir los gastos del boleto estudiantil y la movilidad diaria. Además, Cuenta DNI ofrece descuentos en carnicerías, verdulerías y supermercados, lo que permite ahorrar en alimentos y compensar gastos de transporte.

Las promociones suelen cambiar cada mes, por lo que conviene seguir los anuncios oficiales del Banco Provincia.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Adiós a la SUBE plástica: celular vs. contactless

Para acceder a la gratuidad, es requisito excluyente modernizar el hábito de pago, ya que la tarjeta SUBE tradicional no activa estos beneficios. Los usuarios deben verificar qué tecnología exige su banco: