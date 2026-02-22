Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos para este domingo 22 de febrero. Foto: Grok AI.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renueva este domingo 22 de febrero su esquema de beneficios con descuentos en ferias, universidades, farmacias, balnearios y marcas reconocidas del verano.

La propuesta incluye reintegros con tope semanal y promociones especiales para aprovechar durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La billetera digital renueva su esquema de beneficios. Foto: Banco Provincia.

En un contexto en el que miles de usuarios buscan alternativas para ahorrar en consumos cotidianos, la aplicación del banco bonaerense mantiene beneficios que impactan tanto en productos esenciales como en propuestas gastronómicas y comercios vinculados al turismo.

Descuentos de Cuenta DNI para este domingo 22 de febrero

El programa contempla rebajas en múltiples rubros. A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con un tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

Marcas destacadas del verano: 25% de descuento con tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca.

El beneficio también alcanza a balnearios de la Costa Atlántica como Torreón del Monje. Foto: Freepik / Banco Provincia.

Dentro de este último grupo participan firmas gastronómicas y espacios tradicionales como Havanna, Freddo, Grido, Lucciano’s, Manolo, SAO Medialunas y Balcarce, entre otras marcas adheridas.

Además, el beneficio también alcanza a balnearios de la Costa Atlántica como Torreón del Monje, ampliando las posibilidades de ahorro para quienes se encuentren de vacaciones durante este fin de semana.

Torreón del Monje. Foto: Instagram @torreondelmonje.

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos:

Descargar la app de forma gratuita desde Google Play o App Store.

Sacar una foto del DNI (frente y dorso) con la cámara del celular.

Realizar un escaneo facial, asegurándose de no usar lentes, gorras o vinchas.

Completar los datos personales solicitados y configurar una clave de acceso.

Con una red de comercios distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires, la propuesta de Banco Provincia continúa posicionándose como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los bonaerenses, especialmente en fines de semana y temporada alta.