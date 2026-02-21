Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI ofrece distintos descuentos para sus usuarios, por lo que cada mes suelen aprovechar de los reintegros que ofrece la billetera virtual del Banco Provincia. De cara a los últimos días de febrero, resulta fundamental conocer los descuentos que aún se pueden aprovechar.

El listado muestra que permanece el descuento en comercios gastronómicos los fines de semana, así como otros beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Especial verano de Cuenta DNI

Una de las promociones destacadas tiene que ver con un especial verano, que fue lanzado en enero y permanece en las promociones de Cuenta DNI para febrero. Se trata de beneficios en una extensa lista de comercios reconocidos, como Atalaya, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo, entre otros.

La novedad de febrero es que las marcas Balcarce y Grido se suman al especial de verano, en un nuevo guiño para el ahorro de los bolsillos de los bonaerenses.

Los comercios de la Costa Atlántica adheridos a los descuentos de Cuenta DNI. Foto: NA.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Uno de los descuentos más esperados de la Cuenta DNI es el de carnicerías, granjas y pescaderías. Como ocurrió en enero, esta vez se agrega a las promociones de comercios de barrio los viernes, con un tope semanal de $5.000. De esta manera, se pueden alcanzar los $20.000 cada mes.

Según indicó el Banco Provincia, la agenda completa estará disponible en redes sociales el próximo lunes 2 de febrero.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: