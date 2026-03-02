Cuenta DNI. Foto: NA.

Para marzo, Cuenta DNI tiene una novedad muy importante: una promoción en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías durante 5 días y con un tope semanal de $5.000. De esta forma, los usuarios de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio.

Para este nuevo mes siguen las promociones especiales en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Hasta febrero, este beneficio solía concentrarse en días puntuales, lo que generaba demoras y hacía que muchas personas no llegaran a aprovechar el tope. Con el nuevo esquema, el ahorro se desestacionaliza y se adapta al ritmo cotidiano: quienes usen la app podrán distribuir sus compras de lunes a viernes y alcanzar el reintegro realizando un gasto de $25.000 semanales.

Descuentos de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Los beneficios de Cuenta DNI para marzo 2026

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Dónde consultar el detalle completo

Banco Provincia publicará desde el 2 de marzo la agenda completa de beneficios en sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X, donde también figuran los comercios adheridos y condiciones de cada promoción.