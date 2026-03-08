Cuenta DNI, Banco Provincia. Foto: Freepik.

La Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en sus gastos cotidianos.

Este domingo 8 de marzo, la billetera virtual mantiene una batería de descuentos y reintegros que abarcan múltiples rubros, con el objetivo de acompañar el consumo durante el fin de semana y potenciar la actividad comercial.

A través de estas promociones, los usuarios pueden acceder a descuentos significativos en alimentos, gastronomía y servicios, con topes de reintegro semanales que se renuevan de forma periódica. La propuesta apunta tanto a residentes como a quienes aprovechan el verano para vacacionar dentro de la provincia de Buenos Aires.

Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Los beneficios de Cuenta DNI para marzo 2026

Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden acceder a los siguientes beneficios y reintegros, que cuentan con topes semanales y se aplican mediante pagos realizados con la aplicación:

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

De esta manera, el Banco Provincia refuerza su estrategia de incentivos a través de Cuenta DNI, ofreciendo descuentos que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios y promueven el consumo en sectores clave de la economía local durante el fin de semana.

Dónde consultar el detalle completo

Banco Provincia publicó la agenda completa de beneficios en sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X, donde también figuran los comercios adheridos y condiciones de cada promoción.