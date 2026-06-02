Luis Caputo habló de las elecciones presidenciales de 2027 y vaticinó un triunfo de Milei: “El presidente va a ganar por paliza”

El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

Luis Caputo descartó de manera tajante un eventual retorno de la oposición al poder y auguró un contundente éxito para el oficialismo en las elecciones presidenciales de 2027. El ministro de Economía expuso sus proyecciones políticas en un evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS) y vinculó la consolidación del Gobierno con la ejecución del programa económico actual.

El funcionario recordó la diferencia de 17 puntos que consagró al Gobierno en el balotaje y desestimó que la oposición encabezada por el gobernador bonaerense pueda recuperarse. “No importa lo que pase, puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a US$400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterreste, Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina”, lanzó.

El conductor del Ministerio de Economía sostuvo que la marcha de los números de la producción va a frenar “cualquier intento de desestabilización” por parte de los bloques de la oposición. “El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Es el infierno. La prueba fueron las elecciones de medio término”, insistió en un discurso político que suele llevar adelante el Gobierno en contra de administraciones anteriores.

El ministro de Economía proyectó las elecciones 2027 y habló de la economía argentina. Foto: El Ancasti

Además, mostró seguridad respecto del apoyo de la población hacia Milei en las próximas elecciones a presidente. Tan es así que pronosticó una victoria muy amplia y dijo: “El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”.

En un mensaje que buscó llevar tranquilidad a los inversores, realizó una analogía con la frase de El Eternauta “lo viejo funciona”. “Yo no vi la película, pero la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad”, reiteró. “No hay nada de especulación política detrás de esto. Tengo información, sé lo que vamos a hacer, tenemos capacidad de análisis, no tenemos dudas de que la economía va a seguir mejorando”, agregó.

Dólares, inflación y FMI: qué dijo Luis Caputo sobre la economía argentina

El ministro de Economía destacó el buen ritmo de acumulación de reservas y aseguró que el Banco Central superará con comodidad las metas fijadas para este año, detalló la mejora de los principales indicadores financieros ante el sector privado y pronosticó un fuerte ingreso de divisas gracias al empuje de los proyectos energéticos y mineros.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones”, detalló.

Luis Caputo, ministro de Economía Foto: Captura de pantalla

Además, consideró que el ingreso actual de dólares desarma los argumentos de la oposición sobre la escasez estructural de divisas en el país. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, dijo.

Sumado a eso, recordó que debió regularizar una deuda millonaria con proveedores del exterior que quedó fuera de los balances consolidados oficiales al inicio de su mandato. “Hay dólares para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran. Así todo, todavía sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones por día desde que empezó el año”, añadió.

También respaldó los datos que avalan las expectativas positivas del Gobierno respecto de la baja de precios y la reactivación del empleo. “La inflación sigue a la baja, abril fue menor que marzo y mayo va a ser más bajo que abril, los salarios empezaron a recuperarse, se reglamentó la ley de modernización laboral por lo que esperamos mayor formalización y empleo. Con respecto al nivel de actividad, en la tendencia ciclo, por primera vez en 15 años, se observa que crecimos durante 24 meses”, indicó.

Por último, habló de la situación social y reafirmó su defensa al camino elegido por Milei. “¿Esto quiere decir que está todo bien? No, quiere decir que vamos bien. Si tenemos en cuenta de dónde venimos, estamos extremadamente bien, estábamos en el precipicio e íbamos camino al infierno", cerró.

La charla se realizó en el Cambras Business Day, un encuentro de negocios organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña. Los coordinadores del evento destacaron la presencia del ministro para conocer el rumbo del presupuesto oficial, de modo que el cierre de las jornadas confirmó el camino de reformas que impulsa la Casa Rosada.