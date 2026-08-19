Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina: “La clave de ser un buen líder es contratar gente mejor que uno”

Argentina volvió a despertar el interés de los grandes inversores internacionales. Pero transformar esa atención en dólares concretos depende de algo mucho más difícil de construir: confianza. Esa es la definición de Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, para Líderes TV.
Desde uno de los bancos más influyentes del mundo, el ejecutivo ve señales de normalización macroeconómica y una nueva oportunidad para el país.
Su mirada es, dice, “constructivamente optimista”. Argentina, sostiene, tiene recursos, talento y sectores capaces de atraer inversiones significativas. Especialmente para quienes piensan en el largo plazo y entienden la volatilidad del proceso argentino.
El renovado interés internacional quedó en evidencia durante la Argentina Week, el encuentro que volvió a colocar al país frente a inversores globales.
Ahora comienza la etapa más compleja. Para Gómez Minujín, estabilidad macro, previsibilidad y consistencia en las reglas de juego serán determinantes. Sin esas condiciones, el interés puede existir sin convertirse en inversión.
Dentro de JPMorgan, la cultura se apoya en tres pilares: excelencia, integridad y trabajo en equipo.
Y el banco apuesta fuerte al desarrollo de jóvenes profesionales, buscando curiosidad, compromiso y capacidad de adaptación.
La misma lógica de largo plazo que aplica al talento la aplica a la Argentina. Las oportunidades están. La pregunta que queda abierta es si el país logrará construir las condiciones para aprovecharlas.
Principales puntos de la entrevista con Facundo Gómez Minujín
- Liderazgo regional: Facundo Gómez Minujín es el CEO de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay (1:26).
- Hub internacional: El banco opera en Argentina como un centro de servicios global con 4.000 colaboradores (1:40).
- Inversión inteligente: El banco está construyendo un nuevo edificio inteligente en el barrio de Núñez (1:46).
- Argentina Week: Participó como anfitrión en este evento clave para vincular a Argentina con inversores estadounidenses (2:06).
- Consenso político: Destaca el diálogo constructivo entre gobernadores de distintas ideologías durante el evento (3:58).
- Perspectiva del inversor: Los extranjeros ven potencial en Argentina, pero mantienen cautela debido al historial de crisis (4:40).
- Cambio de variables: Menciona que el superávit actual marca una diferencia positiva frente al pasado (5:27).
- Vaca Muerta: Describe la infraestructura en la zona petrolera como un factor de crecimiento real, no solo una expectativa (5:33).
- Juicio YPF: Considera el levantamiento de sanciones como un hito positivo tras años de conflicto judicial (6:25).
- Sectores estratégicos: Identifica al sector de Oil & Gas, la minería y el agro como motores de inversión (7:52).
- Economía del conocimiento: Elogia el talento argentino, destacando su alta preparación y competitividad en costos (8:23).
- Equipo legal: El 15% del departamento legal mundial de J.P. Morgan está basado en Argentina (9:50).
- Cultura organizacional: Prioriza el trabajo en equipo por encima del lucimiento personal (10:50).
- AmCham: Subraya la importancia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos como inversor clave en el país (11:53).
- Relación bilateral: Destaca el apoyo del Tesoro estadounidense durante momentos financieros críticos en el pasado reciente (13:06).
- Anécdota de ingreso: Relata cómo una casualidad en la playa facilitó su primer contacto con el mundo legal (15:09).
- Herencia familiar: Aprendió el sentido común de su padre economista y el sentido “poco común” de su madre, la artista Marta Minujín (16:46).
- Equilibrio personal: Utiliza deportes como el kitesurf para mantener la salud mental y la conexión con la naturaleza (17:40).
- Definición de líder: Sostiene que un buen líder debe preocuparse genuinamente por el crecimiento de su equipo (19:16).
- Gratitud: Reflexiona sobre cómo el banco ha sido un pilar central en su vida profesional y familiar durante años (22:43).