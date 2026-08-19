Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina: “La clave de ser un buen líder es contratar gente mejor que uno”

Entrevista Líderes TV por Cecilia Luchía-Puig: Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina Foto: Líderes TV

Argentina volvió a despertar el interés de los grandes inversores internacionales. Pero transformar esa atención en dólares concretos depende de algo mucho más difícil de construir: confianza. Esa es la definición de Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, para Líderes TV.

Desde uno de los bancos más influyentes del mundo, el ejecutivo ve señales de normalización macroeconómica y una nueva oportunidad para el país.

Su mirada es, dice, “constructivamente optimista”. Argentina, sostiene, tiene recursos, talento y sectores capaces de atraer inversiones significativas. Especialmente para quienes piensan en el largo plazo y entienden la volatilidad del proceso argentino.

El renovado interés internacional quedó en evidencia durante la Argentina Week, el encuentro que volvió a colocar al país frente a inversores globales.

Ahora comienza la etapa más compleja. Para Gómez Minujín, estabilidad macro, previsibilidad y consistencia en las reglas de juego serán determinantes. Sin esas condiciones, el interés puede existir sin convertirse en inversión.

Dentro de JPMorgan, la cultura se apoya en tres pilares: excelencia, integridad y trabajo en equipo.

Y el banco apuesta fuerte al desarrollo de jóvenes profesionales, buscando curiosidad, compromiso y capacidad de adaptación.

La misma lógica de largo plazo que aplica al talento la aplica a la Argentina. Las oportunidades están. La pregunta que queda abierta es si el país logrará construir las condiciones para aprovecharlas.

Entrevista Líderes TV por Cecilia Luchía-Puig: Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina Foto: Líderes TV

Principales puntos de la entrevista con Facundo Gómez Minujín

Liderazgo regional: Facundo Gómez Minujín es el CEO de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay (1:26). Hub internacional: El banco opera en Argentina como un centro de servicios global con 4.000 colaboradores (1:40). Inversión inteligente: El banco está construyendo un nuevo edificio inteligente en el barrio de Núñez (1:46). Argentina Week: Participó como anfitrión en este evento clave para vincular a Argentina con inversores estadounidenses (2:06). Consenso político: Destaca el diálogo constructivo entre gobernadores de distintas ideologías durante el evento (3:58). Perspectiva del inversor: Los extranjeros ven potencial en Argentina, pero mantienen cautela debido al historial de crisis (4:40). Cambio de variables: Menciona que el superávit actual marca una diferencia positiva frente al pasado (5:27). Vaca Muerta: Describe la infraestructura en la zona petrolera como un factor de crecimiento real, no solo una expectativa (5:33). Juicio YPF: Considera el levantamiento de sanciones como un hito positivo tras años de conflicto judicial (6:25). Sectores estratégicos: Identifica al sector de Oil & Gas, la minería y el agro como motores de inversión (7:52). Economía del conocimiento: Elogia el talento argentino, destacando su alta preparación y competitividad en costos (8:23). Equipo legal: El 15% del departamento legal mundial de J.P. Morgan está basado en Argentina (9:50). Cultura organizacional: Prioriza el trabajo en equipo por encima del lucimiento personal (10:50). AmCham: Subraya la importancia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos como inversor clave en el país (11:53). Relación bilateral: Destaca el apoyo del Tesoro estadounidense durante momentos financieros críticos en el pasado reciente (13:06). Anécdota de ingreso: Relata cómo una casualidad en la playa facilitó su primer contacto con el mundo legal (15:09). Herencia familiar: Aprendió el sentido común de su padre economista y el sentido “poco común” de su madre, la artista Marta Minujín (16:46). Equilibrio personal: Utiliza deportes como el kitesurf para mantener la salud mental y la conexión con la naturaleza (17:40). Definición de líder: Sostiene que un buen líder debe preocuparse genuinamente por el crecimiento de su equipo (19:16). Gratitud: Reflexiona sobre cómo el banco ha sido un pilar central en su vida profesional y familiar durante años (22:43).

Por Cecilia Luchía-Puig, de Líderes TV.