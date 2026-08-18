El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país volvió a los 500 puntos básicos a partir de una conjunción de factores locales y externos.

El indicador de JP Morgan avanzó 11 unidades con respecto al cierre previo y sube más de un 15% en lo que va de agosto.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

La tendencia bajista que lo había puesto a un paso de perforar los 400 puntos se revirtió a partir de un clima financiero global más hostil a consecuencia de la incertidumbre que genera la prolongación de la guerra en Medio Oriente.

Además, en el plano local, la cercanía de las elecciones contribuyó a la suba del riesgo país.

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Otra explicación que mencionaron las consultoras fueron los resultados recientes de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y llevaron a la actividad económica y el desempleo al podio entre las preocupaciones de los argentinos.

El Gobierno supo entusiasmarse con una caída sostenida del indicador que lo ponga a tiro de una emisión de deuda.

Riesgo País. Foto: Gentileza Bloomberg

Acciones y bono, en medio de la suba del dólar

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufren pérdidas de hasta 5,4%. La mayor caída era para Corporación América (-5,4%), seguida por BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,3%) e YPF (-3,1%)

A nivel local, el índice S&P Merval retrocedía 1,3% en pesos y 1,9% en dólares.

Merval, acciones argentinas

En paralelo, los bonos en dólares que operan en el exterior cedían hasta 1,7%.