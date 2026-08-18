El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

El riesgo país volvió a los 500 puntos básicos a partir de una conjunción de factores locales y externos.
El indicador de JP Morgan avanzó 11 unidades con respecto al cierre previo y sube más de un 15% en lo que va de agosto.
La tendencia bajista que lo había puesto a un paso de perforar los 400 puntos se revirtió a partir de un clima financiero global más hostil a consecuencia de la incertidumbre que genera la prolongación de la guerra en Medio Oriente.
Además, en el plano local, la cercanía de las elecciones contribuyó a la suba del riesgo país.
Otra explicación que mencionaron las consultoras fueron los resultados recientes de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y llevaron a la actividad económica y el desempleo al podio entre las preocupaciones de los argentinos.
El Gobierno supo entusiasmarse con una caída sostenida del indicador que lo ponga a tiro de una emisión de deuda.
Acciones y bono, en medio de la suba del dólar
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufren pérdidas de hasta 5,4%. La mayor caída era para Corporación América (-5,4%), seguida por BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,3%) e YPF (-3,1%)
A nivel local, el índice S&P Merval retrocedía 1,3% en pesos y 1,9% en dólares.
En paralelo, los bonos en dólares que operan en el exterior cedían hasta 1,7%.