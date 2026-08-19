Estados Unidos vs. Brasil: PIX y la guerra de los QR

Donald Trump y Lula da Silva, enfrentados por los pagos con QR de la brasileña PIX. Foto: Imagen ilustrativa creada por Canal26.com

Brasil lleva varios años consolidando una revolución silenciosa en su sistema financiero. Se trata de PIX, la plataforma de pagos instantáneos desarrollada por el Banco Central de Brasil que cambió radicalmente la forma en que millones de personas realizan transacciones diarias.

Desde su lanzamiento en 2020, PIX se convirtió en una herramienta omnipresente en la economía brasileña. Hoy puede utilizarse para pagar prácticamente cualquier cosa: desde un choclo en la playa o una propina, hasta compras en comercios, donaciones, servicios e incluso operaciones de mayor valor como la compra de vehículos o inmuebles.

La adopción fue tan rápida que el sistema pasó a dominar los medios de pago del país. Con más de 170 millones de usuarios registrados, PIX ya representa una de las principales formas de transferir dinero en Brasil y es considerado por especialistas como uno de los casos más exitosos de digitalización financiera a nivel mundial.

Las tarjetas de crédito, en jaque por PIX

El éxito de la plataforma tuvo un impacto directo sobre el negocio de las tarjetas y de las empresas privadas de pagos digitales. Durante décadas, las transacciones electrónicas estuvieron dominadas por gigantes como Visa y Mastercard, además de billeteras digitales internacionales. Sin embargo, el avance de PIX redujo significativamente la dependencia de esos intermediarios, al ofrecer transferencias instantáneas las 24 horas del día, los siete días de la semana, con costos muy bajos o directamente gratuitos para los usuarios.

Una de las principales razones de su expansión fue precisamente su combinación de simplicidad, rapidez y bajo costo. Mientras las tarjetas de débito y crédito cobran a los comercios comisiones que pueden superar el 1% y el 2% respectivamente, las operaciones realizadas mediante PIX tienen costos considerablemente menores para comerciantes y empresas, lo que impulsó su adopción masiva.

Además, a diferencia de otros sistemas de pagos digitales basados en códigos QR que funcionan mediante empresas privadas, PIX es una infraestructura pública administrada por el Banco Central de Brasil. Esta característica le permitió alcanzar una escala nacional y garantizar la interoperabilidad entre bancos, fintechs y entidades financieras.

De lo económico a lo geopolítico

El crecimiento de la plataforma comenzó a trascender el ámbito económico para entrar en el terreno geopolítico. En los últimos años, representantes del gobierno estadounidense y sectores vinculados a la industria financiera expresaron preocupación por el avance de sistemas nacionales de pagos que reducen el protagonismo de compañías privadas internacionales.

En ese contexto, la relación entre Brasil y Estados Unidos sumó un nuevo punto de fricción. El debate se intensificó cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió públicamente la autonomía tecnológica y financiera de Brasil frente a las críticas provenientes de sectores políticos y empresariales norteamericanos.

Para el gobierno brasileño, PIX se convirtió en un símbolo de soberanía financiera y de modernización estatal. Para sus defensores, el sistema democratizó el acceso a los pagos digitales, promovió la inclusión financiera y aumentó la competencia en un mercado históricamente dominado por un reducido número de grandes empresas.

Más allá de la controversia política, el caso de PIX está siendo observado por bancos centrales y gobiernos de todo el mundo. Países de América Latina, Europa y Asia analizan modelos similares para reducir costos de transacción, fomentar la formalización de la economía y acelerar la digitalización de los servicios financieros.

A seis años de su implementación, el sistema brasileño ya es considerado uno de los experimentos más exitosos en materia de pagos instantáneos. Su crecimiento no solo transformó el comercio y las finanzas del país, sino que también abrió un debate global sobre el papel del Estado, la competencia y la soberanía tecnológica en la economía digital del siglo XXI.