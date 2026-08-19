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Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, exigió una investigación “exhaustiva” por el presunto ataque de Fernando Cerimedo a Nadia Beller

Paz expresó su solidaridad con la expareja de Fernando Cerimedo tras el intento de asesinato en Santa Cruz de la Sierra y reclamó esclarecer quiénes participaron y quién pudo estar detrás del ataque a balazos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Rodrigo Paz se refirió al intento de femicidio de Nadia Beller.
Rodrigo Paz se refirió al intento de femicidio de Nadia Beller. Foto: REUTERS
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su solidaridad con Nadia Beller, expareja del asesor presidencial Fernando Cerimedo, luego del intento de asesinato que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. El mandatario reclamó una investigación “profunda, transparente y exhaustiva” para esclarecer el ataque a balazos y determinar quiénes estuvieron detrás del episodio.

A través de sus redes sociales, Paz manifestó su “profunda consternación” por lo ocurrido y sostuvo que los hechos de violencia alcanzaron “extremos insospechados”, con consecuencias tanto dentro de Bolivia como en el ámbito internacional.

Fernando Cerimedo fue acusado por su expareja como el autor intelectual del intento de femicidio. Foto: NA.

El presidente boliviano aseguró que instruyó a las autoridades correspondientes para avanzar con una investigación que permita conocer todos los detalles del atentado. Además, remarcó que Beller debe contar con “toda la seguridad y las garantías necesarias” mientras continúa el proceso.

Rodrigo Paz pidió transparencia en la investigación

Paz también solicitó que la investigación se desarrolle con “absoluta transparencia e independencia” y anticipó que el Gobierno boliviano buscará la colaboración de distintos organismos y autoridades, tanto nacionales como internacionales. “La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”, afirmó el mandatario.

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Rodrigo Paz pidió transparencia en la investigación. Foto: REUTERS

El pedido presidencial se produjo mientras las autoridades avanzan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra Beller y determinar quiénes participaron del hecho.

Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo

Desde la Clínica Las Américas, donde permanece internada y bajo custodia policial, Beller señaló públicamente a Fernando Cerimedo como supuesto “autor intelectual” del atentado. En diálogo con El Destape radio, aseguró tener “plena certeza” sobre la responsabilidad del asesor presidencial.

De acuerdo con el relato de Beller, Cerimedo la habría convocado a una reunión en la que supuestamente recibiría información y pruebas relacionadas con un caso vinculado al expresidente boliviano Evo Morales. El ataque ocurrió en las inmediaciones del hotel Swissôtel, en Santa Cruz de la Sierra. Según la versión difundida por Beller, dos hombres que estaban disfrazados como repartidores de delivery habrían efectuado varios disparos y posteriormente escaparon del lugar.

Tras el atentado, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. El episodio generó repercusiones políticas y judiciales debido al vínculo del argentino con el Gobierno de Paz.

Así trasladaban a Nadia Beller a un hospital tras el ataque a balazos en Bolivia. Video: X/@Cartman_Freedom

Beller también cuestionó el papel que Cerimedo habría adquirido dentro de la administración boliviana y realizó distintas acusaciones relacionadas con presuntos negocios, empresas y vínculos internacionales. Estas afirmaciones corresponden a la denunciante y deberán ser investigadas y corroboradas por la Justicia.

Beller continúa internada bajo custodia

La expareja de Cerimedo fue trasladada a la clínica Las Américas, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece en recuperación. Mientras tanto, cuenta con custodia policial debido a la gravedad del ataque.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el atentado, quién pudo haberlo planificado y cuál habría sido el motivo del ataque. Las autoridades bolivianas buscan reconstruir los movimientos previos y posteriores al episodio para identificar a todos los involucrados.

En ese contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que el objetivo central será esclarecer el intento de asesinato de Nadia Beller y garantizar que la investigación avance con independencia y transparencia.

Rodrigo PazFernando CerimedoBolivia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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