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Nuevo esquema de subsidios: el pacto del Gobierno con las provincias para aprobar Zonas Frías en el Senado

En el marco de un fuerte despliegue político, Caputo y Santilli alcanzaron un acuerdo estratégico con gobernadores de la región norte del país para redefinir los esquemas de subsidios a la electricidad. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Alcanzaron un acuerdo estratégico para redefinir los esquemas de subsidios a la electricidad.
Alcanzaron un acuerdo estratégico para redefinir los esquemas de subsidios a la electricidad. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo
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En una reunión realizada en el Ministerio de Economía, autoridades del Gobierno recibieron a los mandatarios provinciales de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy para destrabar una demanda ligada a las tarifas energéticas. Tras el encuentro, se confirmó que el bloque de consumo con beneficio para la Zona muy Cálida pasará de 300 kW/h a 550 kW/h, mientras que para la Zona Cálida la cobertura se elevará de 150 kW/h a 300 kW/h durante el período comprendido entre noviembre y abril.

Las autoridades de la Secretaría de Energía escucharon las proyecciones técnicas expuestas por los equipos provinciales sobre el impacto estacional del servicio. Tras la reunión, Caputo remarcó que las partes consensuaron “una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, comprometiéndose a avanzar en su implementación formal.

El acuerdo sellado entre el Gobierno y los mandatarios subnacionales requirió equilibrar las prevenciones de ambos sectores respecto a la tramitación parlamentaria. La hoja de ruta convenida establece que la publicación del beneficio en el Boletín Oficial se hará efectiva inmediatamente después de que el Senado de la Nación convierta en ley la reforma sobre Zonas Frías.

Sobre el dinamismo de la mesa de diálogo, Santilli destacó el resultado de las gestiones conjuntas al señalar que “en menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”. De esta manera, el oficialismo busca consolidar los consensos parlamentarios necesarios previa a la discusión de nuevas iniciativas legislativas en la Cámara alta.

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El tratamiento de la reforma tarifaria se inscribe dentro de la estrategia oficial por reducir las transferencias estatales y optimizar el gasto. De acuerdo con las estimaciones de la cartera energética, el formato vigente de Zonas Frías acarrea un déficit de $485.000 millones, por lo que la sanción del nuevo marco proyecta un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

Sin embargo, la compensación acordada para las provincias del Norte implicará una erogación complementaria en las boletas del servicio, calculada entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. A pesar del esfuerzo fiscal inmediato en materia eléctrica, la administración nacional priorizó garantizar los consensos políticos para asegurar el reordenamiento del sistema energético a largo plazo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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