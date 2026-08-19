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Oficial y confirmado: una reconocida cadena de supermercados cerró más de 100 locales

La reconocida cadena dejó atrás el negocio minorista y reorientó sus espacios hacia otras actividades. Algunos establecimientos fueron adquiridos por otra empresa, mientras que otros tendrán nuevos usos. Todos los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Colsubsidio concretó el cierre definitivo de sus supermercados tras casi siete décadas de presencia en el comercio minorista de Colombia.
Colsubsidio concretó el cierre definitivo de sus supermercados tras casi siete décadas de presencia en el comercio minorista de Colombia. Foto: NA
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Una de las cadenas de supermercados más reconocidas de Colombia dejó de operar. Colsubsidio concretó el cierre de sus 104 establecimientos y abandonó de manera definitiva el negocio del comercio minorista, luego de casi siete décadas de presencia en el sector.

La decisión había sido anunciada en noviembre de 2024, cuando la caja de compensación familiar explicó que, tras analizar la situación del mercado, concluyó que el segmento de retail colombiano contaba con suficientes competidores de gran tamaño y capacidad de inversión.

Colsubsidio; supermercado.
Más de 100 establecimientos de la cadena dejaron de funcionar como supermercados a fines de 2024. Foto: Facebook / Colsubsidio.

El proceso se realizó de manera gradual. Primero dejaron de funcionar 25 supermercados y, el 31 de diciembre de 2024, cerraron los 75 establecimientos que todavía permanecían abiertos. En total, la red llegó a contar con 104 puntos de venta distribuidos en distintas zonas del país.

Por qué Colsubsidio cerró sus supermercados

Según explicó la organización, el principal motivo estuvo relacionado con la transformación del mercado minorista colombiano y el crecimiento de grandes cadenas de descuento.

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Colsubsidio sostuvo que el escenario competitivo había cambiado y que mantener la operación de supermercados ya no era sostenible dentro de su estrategia. Por ese motivo, decidió concentrar sus recursos en las áreas vinculadas con su misión como caja de compensación.

Los antiguos locales de Colsubsidio tendrán distintos destinos luego de la salida de la entidad del negocio minorista. Foto: Facebook / Colsubsidio.

La organización mantiene servicios relacionados con salud, educación, recreación, turismo, subsidios y droguerías, entre otras prestaciones destinadas a sus afiliados. En 2024, Colsubsidio informó que entregó más de 1,2 billones de pesos colombianos en subsidios y contaba con 1,6 millones de trabajadores afiliados.

El cierre de los supermercados tampoco implicó el despido automático de todos los trabajadores. La entidad había anunciado que buscaría proteger los puestos de trabajo mediante reubicaciones en otras áreas y un plan de retiro voluntario. A fines de 2024, cerca de 700 de los aproximadamente 1.600 empleados se habían acogido a ese programa, mientras otros fueron capacitados y trasladados a diferentes servicios de la organización.

Qué pasó con los locales de Colsubsidio

El cierre de la cadena no significó que todos los inmuebles quedaran abandonados. Colsubsidio analizó distintas alternativas para sus antiguos establecimientos y, finalmente, acordó la venta de parte de sus activos a Tiendas Ara, una de las principales cadenas de descuento que opera en Colombia.

Parte de los establecimientos que pertenecían a Colsubsidio fueron adquiridos por Tiendas Ara para ampliar su red comercial. Foto: Freepik

La operación aprobada durante 2025 contempló 75 inmuebles, ubicados en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Quindío, Boyacá y Meta. Con la adquisición, Ara buscó ampliar su red de establecimientos y superar los 1.500 puntos de venta en el país. No todos los locales, sin embargo, tuvieron el mismo destino. Uno de los casos más emblemáticos es el antiguo supermercado ubicado sobre la calle 26 de Bogotá.

Qué funcionará en el antiguo supermercado de la calle 26

El establecimiento ubicado frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio no fue incluido en la operación con Tiendas Ara. Colsubsidio decidió conservar ese espacio y transformarlo en un nuevo centro dedicado al bienestar.

El proyecto se denomina BLOC, Bienestar Local Colsubsidio, y contempla espacios destinados a actividades deportivas, recreativas, culturales e infantiles. También contará con áreas para actividades físicas y otros servicios orientados a familias, empresas y afiliados.

El emblemático local de Colsubsidio ubicado en la calle 26 de Bogotá será reconvertido en un centro de bienestar. Foto: Imagen generado con IA (Copilot)

El inmueble mantiene además una importancia particular para la organización, ya que allí funcionan las oficinas centrales de Colsubsidio y el Teatro Roberto Arias Pérez.

La droguería que funcionaba en ese punto también fue trasladada a una nueva ubicación cercana. Actualmente, Colsubsidio mantiene un centro de servicios en la calle 26 #25-50, en la esquina.

Qué servicios de Colsubsidio continúan funcionando

Aunque los supermercados dejaron de formar parte de la organización, Colsubsidio continúa con sus principales líneas de servicios sociales. Entre ellas se encuentran los programas de salud, educación, recreación, turismo, vivienda, empleo y subsidios, además de su amplia red de droguerías.

La organización también mantiene sus programas de apoyo económico para los hogares afiliados. Tras el cierre de los supermercados, la cuota monetaria continúa disponible a través de distintos puntos habilitados, entre ellos las droguerías Colsubsidio, puntos Pagatodo, Efecty y establecimientos aliados.

De esta manera, el cierre de los supermercados representa un cambio en el modelo de negocio de la entidad, pero no el final de sus operaciones. Colsubsidio decidió abandonar el retail para concentrarse en los servicios sociales que forman parte de su misión principal.

SupermercadosColombiaCierre de locales
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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