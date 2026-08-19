Flybondi, al borde del colapso: cancelaciones, deudas y reclamos de pasajeros sin respuestas

Cancelaciones, deudas y reclamos de pasajeros sin respuestas en Flybondi.

La situación que atraviesa Flybondi ya no es únicamente un problema comercial o financiero, sino que expuso una crisis que compromete su funcionamiento operativo, genera reclamos de pasajeros y pone bajo la lupa el accionar de los organismos de control.

La aerolínea low cost lleva 13 días consecutivos con su flota paralizada, mientras que la caída de su página web dejó a miles de pasajeros sin una vía efectiva para gestionar cancelaciones, solicitar devoluciones o realizar reclamos. A pesar de este escenario, la compañía continúa habilitada para comercializar pasajes.

La mirada sobre la actuación de los organismos de control

Uno de los principales interrogantes que plantea la situación es por qué una empresa que actualmente no puede garantizar sus operaciones mantiene abierta la venta de tickets.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sostuvo la habilitación técnica de la compañía bajo el argumento de que no cuenta con herramientas para disponer una suspensión preventiva. Esta postura generó cuestionamientos, especialmente frente a las medidas adoptadas en otros mercados.

En Brasil, por ejemplo, las autoridades resolvieron impedir la venta de pasajes de Flybondi como medida de protección para los consumidores. En Argentina, en cambio, la empresa continúa ofreciendo vuelos pese a la paralización de su flota y a las dificultades financieras que atraviesa.

La caída de la web de Flybondi dejó a los pasajeros sin respuestas

Uno de los puntos más críticos es el colapso de la página oficial de Flybondi, que permanece fuera de servicio con un error 504. La falla impide acceder a herramientas fundamentales para quienes necesitan modificar una reserva, gestionar un reembolso o conseguir constancias vinculadas con vuelos cancelados.

La página de Flybondi está caída. Foto: Flybondi

La situación afecta a una gran cantidad de pasajeros. Desde enero, las cancelaciones ya superaron los 2.400 servicios y alcanzaron a casi 400.000 personas. A esto se suma el dinero abonado por vuelos que finalmente no fueron realizados, cuyo monto estimado supera los 19 millones de dólares.

Si la empresa avanza hacia un concurso preventivo, los pasajeros que reclaman la devolución de su dinero podrían quedar dentro de la masa de acreedores y deberán esperar el proceso judicial para intentar recuperar lo abonado.

Escándalo con Flybondi: embargos, deudas y una cadena de pagos cada vez más debilitada

El deterioro financiero también se refleja en los conflictos judiciales y en las dificultades para sostener la operación cotidiana.

La Justicia dispuso embargos sobre cuentas de la compañía por más de 1.500 millones de pesos, mientras que distintos proveedores y prestadores iniciaron reclamos por deudas pendientes.

La cadena de pagos también comenzó a resentirse: YPF habría limitado el suministro de combustible a operaciones con pago anticipado , mientras que empresas vinculadas a los servicios de rampa y compañías de leasing retiraron aeronaves ante la acumulación de obligaciones impagas, estimadas en unos 25 millones de dólares.

El conflicto también alcanzó a los trabajadores: parte del personal reclama el pago de salarios correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo. A su vez, más de 700 exempleados denunciaron incumplimientos en acuerdos de desvinculación e indemnización.

Escándalo con Flybondi: embargos, deudas y una cadena de pagos cada vez más debilitada.

Cómo llegó Flybondi a este punto de crisis

La compañía llegó a operar con cerca de 15 aeronaves, pero las dificultades para afrontar los costos de mantenimiento y los compromisos con los arrendadores provocaron la salida de servicio de buena parte de su flota. La reducción de aeronaves disponibles terminó afectando directamente la programación de vuelos y derivó en una ola de cancelaciones.

A esto se sumaron cambios en la estructura de la empresa y fuertes recortes operativos, sin que el proceso estuviera acompañado por una inyección suficiente de capital de trabajo.

El problema golpeó directamente al modelo low cost, que necesita una alta utilización de los aviones y una estructura financiera capaz de sostener una operación continua. Con menos aeronaves y mayores restricciones económicas, cualquier inconveniente terminó teniendo un impacto inmediato sobre el resto de la programación.

El concurso preventivo, una posible salida

Ante el aumento de las deudas, los reclamos judiciales y los pedidos de quiebra, el eventual ingreso de Flybondi a un concurso preventivo aparece como una alternativa para intentar frenar las ejecuciones y reorganizar sus obligaciones.

Sin embargo, el conflicto excede la situación financiera de la compañía. La principal discusión pasa ahora por determinar qué medidas pueden adoptar los organismos de control frente a una empresa que lleva casi dos semanas sin operar, mantiene suspendidos sus canales de atención y continúa comercializando pasajes.

Mientras tanto, miles de pasajeros, trabajadores y proveedores esperan respuestas sobre el futuro de la aerolínea y sobre la posibilidad concreta de recuperar el dinero que quedó atrapado en medio de la crisis.