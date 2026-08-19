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Mega outlet en CABA: dónde comprar remeras y camperas para el frío con hasta un 60% de descuento

Abrió una nueva sucursal con remeras, camperas, zapatillas y accesorios de marcas como New Balance, Brooks, Forever21 y Pony. Hay productos importados, saldos y prendas discontinuas con rebajas de hasta 60%, además de cuotas sin interés y envío gratis según el monto de compra.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Zapatillas con descuentos en este outlet.
Zapatillas con descuentos en este outlet. Foto: Unsplash.
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Un nuevo mega outlet desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires con productos de marcas internacionales y descuentos de hasta 60%. La propuesta de Premium Market Outlet incluye zapatillas, indumentaria y accesorios de firmas como New Balance, Brooks, Forever21, Pony, Brixton y Goorin, entre otras. Hay productos importados, saldos de stock y prendas discontinuas.

Zapatillas, ropa y accesorios con descuentos

Entre las principales ofertas se encuentran las zapatillas Melissa Ulitsa Next Gen Unisex, publicadas a $21.199, con un descuento del 60%, el mayor registrado entre los productos destacados.

Outlet; indumentaria; ropa. Foto: Unsplash.
El mejor outlet de ropa de marca en Buenos Aires con descuentos de hasta un 60%. Foto: ilustrativa Unsplash.

También hay opciones de calzado deportivo de otras marcas internacionales. Las Brooks Divide 4 para hombre se ofrecen a $87.499, con una rebaja del 50%, mientras que las Pony Italian Top Star Eden tienen un precio de $46.830, con un descuento del 30%.

Remeras y camperas para el frío: los descuentos y promociones vigentes

  • Campera Brixton Claxton Crest: $47.025, con 45% de descuento.
  • Chaleco PU Forever21: $56.000, con 30% de descuento.
  • Cardigan largo Forever21: $27.965, con 30% de descuento.
  • Buzo Pony Inyo: $22.399, con 30% de descuento.
  • Remera básica Forever21: $13.300, con 30% de descuento.
  • Gorra Goorin Baseball Best Mate: $23.999, con 40% de descuento.

Los valores y porcentajes corresponden a los productos relevados y pueden modificarse según el stock y la disponibilidad de cada artículo.

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Cómo comprar en Premium Market Outlet

Además de visitar el local de Belgrano, los clientes pueden realizar sus compras a través de la tienda online de Premium Market, con productos disponibles para adquirir desde distintos puntos del país.

Entre los beneficios para las compras digitales se encuentran las tres cuotas sin interés en todas las operaciones. Para los pedidos que superen los $150.000, la financiación alcanza las seis cuotas sin interés.

Un importante outlet en Ciudad de Buenos Aires con notables ofertas. Foto: Unsplash.

También hay una opción de envío a domicilio gratuito para las compras cuyo valor total sea de $99.999 o más, de acuerdo con las condiciones informadas por la empresa.

La combinación de descuentos, productos importados y artículos de temporadas anteriores convierte al outlet en una alternativa para quienes buscan zapatillas y ropa de marcas internacionales a precios más bajos. Sin embargo, al tratarse principalmente de saldos y productos discontinuados, las oportunidades disponibles pueden cambiar rápidamente.

Dónde queda el outlet de Premium Market en CABA

La nueva sucursal de Premium Market está ubicada en avenida Cabildo 2301, esquina Olazábal, en el barrio porteño de Belgrano. El local funciona de lunes a sábados, de 10 a 20, y cuenta con dos plantas.

Descuentos y ofertas en ropa. Foto: Unsplash.

El espacio está pensado para facilitar la búsqueda entre los distintos productos: la mercadería se encuentra organizada por talle, categoría y rango de precios. La mayor parte de la oferta corresponde a temporadas anteriores, sobrantes de stock y artículos discontinuados, por lo que la disponibilidad puede variar.

La marca también cuenta con una sucursal en Martínez, ubicada sobre Colectora Panamericana 801, que funciona de jueves a domingos, de 10 a 20.

DescuentosCompra de ropaCiudad de Buenos Aires
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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