Día del Empleado de Comercio 2026: qué fecha cae este año y para quiénes será feriado

El Día del Empleado de Comercio en Argentina se celebra el 26 de septiembre. Foto: Magnific

El calendario marca el 26 de septiembre como la fecha establecida para la celebración del Día del Empleado de Comercio en Argentina, una jornada de descanso remunerado para los trabajadores mercantiles reconocida por ley. Sin embargo, aún no existe una confirmación oficial sobre cómo se implementará la conmemoración en 2026, ya que este año la fecha cae sábado.

Hasta el momento, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) no difundió ningún comunicado para informar si el asueto se mantendrá en la fecha original o si será trasladado a otra jornada, como ocurrió en ediciones anteriores.

Día del Empleado de Comercio 2026: por qué se celebra el 26 de septiembre

La conmemoración tiene su origen en la Ley 26.541, sancionada en 2009 con el objetivo de reconocer la labor de los trabajadores del sector mercantil y garantizarles una jornada de descanso.

La elección del 26 de septiembre recuerda la promulgación de la Ley 11.729 de 1934, considerada un hito para la actividad comercial argentina. Esa norma fue la primera en regular derechos laborales específicos para los empleados de comercio y sentó las bases para el desarrollo de los convenios colectivos de trabajo.

La conmemoración data de 2009 para reconocer la labor de los trabajadores del sector mercantil. Foto: Magnific

La iniciativa buscó fortalecer la identidad de los trabajadores mercantiles y destacar la relevancia de una actividad que hoy representa uno de los sectores con mayor generación de empleo dentro de la economía argentina.

Qué establece la ley para los empleados de comercio que trabajan ese día

La normativa dispone que el Día del Empleado de Comercio sea considerado un descanso remunerado de carácter obligatorio para el sector.

Según establece el artículo 2 de la Ley 26.541, los trabajadores comprendidos en la actividad pueden ausentarse sin que ello implique descuentos salariales. Asimismo, quienes deban desempeñar tareas durante esa jornada tienen derecho a percibir una compensación adicional equivalente a la prevista para los feriados nacionales.

Por su parte, el artículo 3 de la ley ratifica que los empleados que trabajen durante la fecha conmemorativa deben cobrar un monto extra que se suma a su remuneración habitual.

El artículo 3 de la ley ratifica que quienes trabajen en dicha fecha deben cobrar un monto extra. Foto: Magnific

El beneficio alcanza a todos los empleados incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos trabajadores de supermercados, tiendas de indumentaria, perfumerías, electrodomésticos, comercios mayoristas y minoristas, además de otros rubros vinculados a la actividad comercial.

Qué pasó en 2025 y por qué podría repetirse el traslado del asueto

Uno de los antecedentes más recientes que alimenta las expectativas sobre una posible modificación de la fecha en 2026 fue lo sucedido el año pasado.

En 2025, la FAECYS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración al lunes 29 de septiembre, en lugar de celebrarla el día 26. El objetivo fue facilitar la organización operativa de los comercios y favorecer el descanso efectivo de los trabajadores.

Durante esa jornada, gran parte de los locales permaneció cerrada o funcionó con personal reducido. El acuerdo permitió que los establecimientos abrieran sus puertas si así lo decidían, aunque no podían obligar a los empleados a prestar servicios.

El objetivo fue facilitar la organización operativa de los comercios y favorecer el descanso. Foto: Magnific (Antonio Diaz)

En los casos en que los trabajadores concurrieron a sus puestos, percibieron la remuneración adicional prevista por la legislación vigente. La mayoría de las grandes cadenas comerciales, centros comerciales y supermercados adhirió al asueto.

FAECYS y cámaras empresarias aún no definieron la fecha oficial para 2026

Por el momento, la fecha oficial del Día del Empleado de Comercio continúa siendo el sábado 26 de septiembre de 2026. No obstante, el antecedente de 2025 genera expectativas dentro del sector respecto de una eventual reprogramación. La decisión final dependerá exclusivamente de un acuerdo entre la FAECYS y las cámaras empresarias que representan a la actividad.

Hasta que exista una comunicación oficial, trabajadores y empleadores deberán tomar como referencia la fecha establecida por la ley. La definición sobre un posible traslado del asueto será clave para la organización operativa de miles de comercios en todo el país y para más de un millón de empleados alcanzados por el convenio mercantil.