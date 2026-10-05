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Abuelo Tarot, de 73 años, sobre Libra: “Tenemos un muy bien presagio”

El astrólogo del momento, Abuelo Tarot, dio su predicción para los nativos de Libra y sorprendió con sus palabras. Qué dijo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Abuelo Tarot, de 73 años, habla sobre Libra y sobre cómo le irá en los próximos meses.
Abuelo Tarot, de 73 años, habla sobre Libra y sobre cómo le irá en los próximos meses. Foto: Captura @abuelotarot.ok
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Eduardo Maggio, más conocido como Abuelo Tarot, se ha vuelto la sensación de los usuarios fanáticos del contenido esotérico. Hace algunos pocos meses, el hombre de 73 años ni siquiera habría imaginado que hoy tendría una comunidad de más de 100 mil seguidores tanto en Instagram como en TikTok, pero lo disfruta.

Como cada mes, el tarotista publica videos para hablar sobre lo que le deparará a cada signo en los próximos 30 días. Y siendo la temporada Libra, la predicción le tocó primero a estos nativos que cumplen años entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre.

Maggio prepara una tirada de tarot con arcanos mayores -que dentro de un mazo son las 22 cartas principales- y arcanos menores, y así brinda una explicación sobre la energía que podría presentarse para los librianos en este mes de octubre.

Las dos primeras cartas que salieron fueron La Estrella y La Rueda de la Fortuna, que indican movimiento, la aparición de un evento inesperado al tiempo que muchos podrían estar pasando por un proceso de “sanación”.

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Predicción para los hombres de Libra

Abuelo Tarot habló sobre cómo les irá a los hombres de Libra de acá hacia fin de año y aseguró que “se los ve muy bien y como mucha energía” para desarrollar proyectos y seguir ampliando sus fronteras profesionales. De hecho, una de las cartas que salieron en la tirada para esta temporada fue “El Mago”, conocido por ser un arcano hábil con sus recursos y una gran capacidad para la comunicación.

Predicción para las mujeres de Libra

Al mismo tiempo, Eduardo Maggio también se refirió a las mujeres de Libra. “Tienen que equilibra su balanza y no ponerse tan ansiosas”, expresó el tarotista en el video. Luego como carta protagonista de la temporada les salió “La Reina de Copas”, un arcano que indica que estarán muy conectadas con la creatividad y con las emociones. “Van a lograr el equilibrio seguramente”, agregó.

Clima general para Libra en octubre

Hacia el final del video, “Abuelo Tarot” dejó un mensaje muy alentador para todos los nativos del signo de Libra y afirmó en referencia a lo que ocurrió en los próximos meses en cuanto a vínculos, proyectos y trabajo: “Tenemos un muy buen presagio para los librianos”.

Predicción para Libra de Abuelo Tarot.
Eduardo Maggio, conocido como Abuelo Tarot, dio su predicción para los nativos de Libra. Foto: @abuelotarot

Quién es Abuelo Tarot, el astrólogo de 73 que es furor en TikTok

Eduardo Maggio no siempre se dedicó a la astrología ni al tarot ni a la creación de contenido. De hecho, estudió Danzas Folclóricas y fue docente por más de 40 años: enseñó arte y música en diversos colegios secundarios. Sin embargo, en 1998, hizo un viaje a la ciudad de Barcelona y fue allí que descubrió el tarot y, de inmediato, se enamoró de la disciplina.

Poco a poco, fue incorporándolo a su vida cotidiana aunque pasaron muchos años para que efectivamente pudiera ponerlo en palabras. Su boom se lo dio TikTok y el Mundial 2026, evento que aprovechó para realizar diferentes videos sobre predicciones futbolísticas y así encontró una comunidad que cada vez crece más.

AstrologíaPrediccionesSigno de Libra
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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