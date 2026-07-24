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Empleados de comercio: cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

El acuerdo, firmado por las cámaras empresarias y el gremio, también prevé una nueva instancia de evaluación en octubre para seguir la evolución de la economía.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cuánto cobrarán los empleados de comercio desde el mes de julio con el aumento del 5,7% sumado al bono extra
Cuánto cobrarán los empleados de comercio desde el mes de julio con el aumento del 5,7% sumado al bono extra Foto: -
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Se concretó una nueva actualización de la paritaria del sector mercantil, mediante la cual las partes pactaron un aumento del 5,7%, que será abonado como una asignación remunerativa no acumulativa, distribuida en tres cuotas entre julio y septiembre. Además, el convenio prevé el otorgamiento de una suma extraordinaria y extiende la incorporación de una suma fija de carácter no remunerativo a las escalas salariales básicas.

El acuerdo fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Las partes acordaron un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de remuneraciones básicas correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75, de acuerdo con lo informado por CAME. El aumento se calculará tomando como referencia los salarios vigentes en junio de 2026, junto con las sumas no remunerativas que se encontraban en vigencia durante ese período.

Empleados de comercio
Las partes acordaron un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas de remuneraciones básicas Foto: -

¿Cómo se abonará el aumento de empleados de comercio?

El aumento salarial del 5,7% se aplicará de forma escalonada en tres cuotas del 1,9% cada una. La primera se abonará con los haberes de julio de 2026, la segunda con los de agosto y la tercera con los de septiembre del mismo año.

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Asimismo, el acuerdo establece la prórroga de la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a las escalas salariales básicas. Ese monto se integrará en seis cuotas de $20.000 cada una: la primera con los salarios de diciembre de 2026 y las restantes con los básicos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027.

Por otra parte, las sumas no remunerativas que aún resten incorporarse serán liquidadas conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera del acuerdo firmado el 26 de marzo de 2026.

El acuerdo también contempla el pago de una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un total de $50.000. El monto será abonado en dos cuotas de $25.000 cada una, que se liquidarán junto con los salarios de julio y agosto de 2026, respectivamente.

Empleados de comercio
Los empleados de comercio recibirán una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un total de $50.000 Foto: -

El convenio tendrá vigencia a partir del 1º de julio de 2026. Además, las partes acordaron volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la situación del período.

Por último, CAME informó que los incrementos previstos en este acuerdo no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones salariales que se celebren en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. No obstante, precisó que los montos resultantes de los aumentos pactados constituirán el piso salarial convencional una vez que el acuerdo sea homologado.

¿Qué opinaron desde Faecys?

Desde Faecys señalaron que el acuerdo mantiene un esquema de seguimiento permanente de la situación económica, con el propósito de evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores quede por detrás de la evolución de los precios durante el primer semestre del año.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, se pronunció sobre el entendimiento alcanzado y sostuvo: “Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”. Además, afirmó: “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

Armando Cavalieri (NA)
Armando Cavalieri remarcó el panorama que atraviesan los sectores más golpeados por la coyuntura.

El dirigente también se refirió al panorama que atraviesan los sectores más golpeados por la coyuntura. “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, expresó. Y concluyó: “Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

¿De cuánto serán los salarios mínimos de maestranza?

Antes de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, la categoría inicial del convenio, Maestranza “A”, percibía en junio un salario integrado por un básico de $1.113.585 y una suma fija de $120.000, lo que totalizaba $1.233.585.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el primer tramo del aumento, del 1,9%, se aplica sobre los valores correspondientes a junio de 2026, incluyendo la suma no remunerativa vigente en ese momento. Con esa base de cálculo, el salario básico de julio para la categoría Maestranza “A” se ubicaría en $1.257.023.

La remuneración total de la categoría inicial de sueldos de maestranza del convenio alcanzaría los $1.282.023 durante julio de 2026. Foto: -

A ese importe se adicionan los $25.000 correspondientes a la primera cuota de la asignación extraordinaria por única vez prevista en el acuerdo. De este modo, la remuneración total de la categoría inicial del convenio alcanzaría los $1.282.023 durante julio de 2026.

Sin embardo, el monto definitivo quedará sujeto a la publicación de las escalas salariales oficiales.

Empleados de comercioSueldosAumento
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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