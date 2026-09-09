Histórica cadena francesa busca empleados en Argentina para trabajar en sus nuevos locales: requisitos y cómo postularse

La cadena inauguró su primera tienda en Argentina y ya prepara nuevas aperturas en distintas etapas de expansión. Foto: Pexels.

La llegada de Kiabi a la Argentina abrió una nueva oportunidad para quienes buscan trabajo en el sector de indumentaria y retail. La compañía francesa, que desembarcó en el país de la mano de Grupo One, el mismo grupo que anteriormente introdujo a Decathlon en el mercado local, ya inauguró su primera tienda y prepara un ambicioso plan de crecimiento.

A principios de agosto de 2026, la marca abrió su primer local argentino ubicado en Florida 313, en pleno Microcentro porteño. El establecimiento cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados y forma parte de una estrategia de expansión que contempla la apertura de nuevos puntos de venta durante los próximos años.

La marca francesa de indumentaria Kiabi busca sumar trabajadores para sus locales y distintas áreas de la compañía. Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

“Argentina representa un mercado estratégico para el desarrollo de Kiabi en América Latina. El proyecto no se limita a la apertura de tiendas, sino que busca construir una operación sólida y generar oportunidades de crecimiento para las personas que se incorporen a la compañía”, afirmó Elisa Tabarez, Brand Manager Regional de Kiabi.

La empresa proyecta alcanzar 20 locales en Argentina durante los próximos cinco años, con una inversión estimada en u$s50 millones. El crecimiento también implicará nuevas búsquedas laborales tanto para las tiendas como para las áreas administrativas y de soporte.

Qué perfiles busca Kiabi para sus nuevas tiendas en Argentina

El crecimiento de Kiabi en el mercado argentino estará acompañado por la incorporación de trabajadores para las nuevas tiendas y distintas áreas de la compañía.

Según explicó Tabarez, la empresa busca formar equipos diversos, con personas que puedan acompañar el proceso de expansión y, al mismo tiempo, desarrollarse dentro de la organización.

Asesores de venta, responsables de tienda y personal de stock son algunos de los perfiles que Kiabi busca incorporar. Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

En el caso de los locales comerciales, la mayor cantidad de búsquedas estará concentrada en puestos vinculados con la atención y el funcionamiento diario de las tiendas. Entre ellos se encuentran:

Responsables y líderes de tienda.

Asesores de venta.

Personal de caja.

Visual merchandising.

Stock y reposición.

Sin embargo, las oportunidades laborales no estarán limitadas exclusivamente a los locales. La expansión de la marca también requiere profesionales para distintas áreas que permiten sostener la operación comercial y el canal digital.

Qué requisitos tiene Kiabi para trabajar en Argentina

Más allá de la experiencia específica para cada puesto, la compañía asegura que busca personas que puedan adaptarse a su cultura de trabajo y que tengan interés en desarrollarse profesionalmente.

“Más que buscar un único perfil, buscamos personas que compartan nuestra manera de trabajar y nuestros valores. Valoramos especialmente la actitud, la iniciativa, la capacidad de trabajar en equipo, la orientación al cliente y las ganas de aprender y crecer”, dijo Tabarez.

La empresa proyecta abrir 20 locales en Argentina durante los próximos cinco años, con una inversión cercana a u$s50 millones. Foto: Instagram / kiabi_argentina.

Paso a paso: cómo enviar tu CV a Kiabi por LinkedIn y sitio web oficial

Las personas interesadas en trabajar en Kiabi Argentina pueden consultar las búsquedas laborales y postularse a través de los canales oficiales de contratación.

Una de las alternativas es revisar las oportunidades disponibles mediante el perfil de LinkedIn de Grupo One, compañía responsable del desembarco de Kiabi en el país.

También es posible consultar las vacantes publicadas en el portal de contrataciones de Kiabi Argentina, donde se pueden encontrar las búsquedas correspondientes a los distintos sectores de la compañía.

Los interesados en trabajar en Kiabi pueden consultar las vacantes disponibles y enviar su CV a través de los canales de contratación. Foto: Unsplash.

Por eso, quienes quieran postularse pueden seguir estos pasos:

Ingresar al perfil de LinkedIn de Grupo One y revisar las búsquedas laborales disponibles. Seleccionar la vacante que coincida con el perfil y la experiencia de cada candidato. Leer los requisitos del puesto antes de enviar la postulación. Cargar o enviar el CV siguiendo las instrucciones indicadas en cada búsqueda. También se puede consultar el portal de empleos de Kiabi Argentina para conocer las posiciones disponibles. Revisar periódicamente las nuevas publicaciones, ya que el plan de expansión contempla nuevas incorporaciones a medida que se abran locales y crezcan las distintas áreas del negocio.

“Estamos en una etapa de fuerte desarrollo, por lo que es un momento especialmente interesante para quienes quieran sumarse a un proyecto internacional, participar de la construcción de una marca desde sus comienzos en el mercado y tener posibilidades de crecer junto con ella”, invitó finalmente Elisa Tabarez, Brand Manager Regional de Kiabi.

El plan de expansión de Kiabi: 20 locales y una inversión millonaria en Argentina

La búsqueda de trabajadores está directamente relacionada con el ambicioso proyecto que la compañía francesa tiene para el país. Kiabi desembarcó en Argentina con una primera tienda de 1.500 m² en Florida 313, pero ese establecimiento es apenas el comienzo de una estrategia que contempla ampliar considerablemente la presencia de la marca.

La empresa prevé abrir 20 puntos de contacto en Argentina durante los próximos cinco años, mientras que la primera etapa contempla llegar a 10 tiendas durante los primeros dos o tres años. Para llevar adelante este proyecto, la inversión prevista ronda los u$s50 millones.

La primera tienda de Kiabi en el país está ubicada en Florida 313, en pleno microcentro porteño, y cuenta con 1.500 m². Foto: Facebook / Kiabi Oficial.

El crecimiento de la red comercial también tendrá impacto en el mercado laboral. De acuerdo con la información brindada por la compañía, se prevé la generación de aproximadamente 300 puestos de trabajo directos y unos 100 empleos indirectos durante los próximos años.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi es una compañía especializada en moda para toda la familia. Su catálogo incluye prendas para mujeres, hombres, niños y bebés, además de una línea destinada al hogar.

La marca apuesta por una propuesta enfocada en el uso cotidiano, con prendas funcionales y una amplia variedad de estilos. Uno de sus diferenciales es además su política de talles inclusivos, que contempla desde XXS hasta 4XL en mujer y hasta 7XL en hombre.

Actualmente, Kiabi cuenta con 648 puntos de contacto en 37 países y registra ingresos por 2.500 millones de euros, un 8% más que en 2024. La compañía tiene además cerca de 10.000 empleados de 83 nacionalidades.

Con su llegada a Argentina, la empresa también habilitó su página web local, lo que permite acceder a la propuesta comercial de la marca desde distintos puntos del país.