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Milei inauguró el Museo de Granaderos y le exigió a la oposición unirse por Malvinas: “Con esto no puede haber grieta”

En la previa del debate en el Congreso, el presidente participó de la inauguración del Museo de Regimiento de Granaderos donde envió un mensaje directo al arco político y cuestionó con dureza a quienes operan en favor de los intereses británicos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente se refirió a la causa Malvinas.
El presidente se refirió a la causa Malvinas. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Javier Milei presidió la apertura oficial del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” en el barrio porteño de Palermo. Durante su alocución, el presidente argentino instó a los legisladores opositores a respaldar las iniciativas sobre la causa Malvinas que el Gobierno girará al Congreso próximamente. “Con esto no puede haber grieta”, sentenció.

En esa misma línea, el líder de La Libertad Avanza remarcó que la disputa territorial excede las banderías partidarias. “Esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional. No es de un gobierno, ni de un partido. Con esto no puede haber grieta alguna. Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”, sostuvo.

Apelando a la historia nacional, el Presidente revalorizó la impronta de José de San Martín para sostener que los grandes hitos se consiguen mediante hechos concretos y no con retórica vacía. “No liberó medio continente con discursos. Lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística y con disciplina”, enfatizó.

El discurso escaló en tensión cuando el mandatario trazó una analogía con el presente político y comparó la gesta independentista con el actual escenario geopolítico. “Lo hizo también anteponiendo, a veces, sus ideas a las de los propios locales que torcían y operaban en favor de la corona española. Que hoy, en esta causa, lo hacen por los ingleses”, dijo.

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El presidente presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

En última instancia y en la antesala del inicio a la jornada legislativa en la Cámara de Diputados -donde confluyen temas calientes como la prórroga de la emergencia en discapacidad y la crisis por el endeudamiento de los hogares-, Milei dejó una definición institucional sobre la política exterior: “La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”.

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La respuesta desde Reino Unido no tardó en llegar luego de la ofensiva diplomática y económica lanzada por el Gobierno argentino. En medio de la tensión bilateral por la disputa territorial del Atlántico Sur, el primer ministro británico, Andy Burnham, emitió una tajante advertencia a raíz de los movimientos impulsados por el presidente Javier Milei.

Andy Burnham y Javier Milei
El jefe de gobierno británico endureció su discurso en el Parlamento tras las medidas económicas y denuncias impulsadas por Milei. Foto: Reuters

“Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, lanzó Burnham. Durante su exposición ante la Cámara de los Comunes, el líder del Partido Laborista abordó el conflicto por el archipiélago y enfatizó que priorizarán la voluntad de los habitantes locales. “Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”, ratificó durante la habitual sesión de preguntas parlamentarias, interpelado previamente por la dirigente de la oposición conservadora Kemi Badenoch.

Javier MileiGobiernoIslas Malvinas
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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