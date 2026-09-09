El legado más sorprendente de Chiche Gelblung: la autopsia a un “marciano” para desmontar una fake news mundial

Chiche Gelblung y la autopsia a un marciano para desmitificar una de las primeras “fake news” internacionales Foto: -

Samuel “Chiche” Gelblung, recientemente fallecido en la clínica Los Arcos, dejó una extensa trayectoria en el periodismo argentino, pero también episodios televisivos que se volvieron inolvidables. Uno de los más recordados fue la recreación de un supuesto extraterrestre vinculado al célebre caso Roswell, el incidente ocurrido el 2 de julio de 1947 en Nuevo México, cuando numerosos rumores aseguraron que un OVNI se había estrellado en un rancho de la zona y que las autoridades estadounidenses habían ocultado pruebas de vida alienígena.

A mediados de los años 90, el mito volvió a cobrar fuerza tras la difusión de un video que mostraba la aparente autopsia de un extraterrestre recuperado en Roswell. Las imágenes fueron presentadas como un documento histórico auténtico y despertaron un enorme interés en todo el mundo. Sin embargo, Gelblung sospechó desde el primer momento que se trataba de un montaje y decidió demostrarlo ante las cámaras.

“Queríamos demostrar que esto era trucho. Entonces hicimos una copia exacta a la del supuesto incidente Roswell, con mucho menos presupuesto, creo que unos 4.000 dólares”, recordó años más tarde el propio Chiche. La recreación incluyó la confección minuciosa del “marciano”, su vestimenta y hasta una puesta en escena inspirada en las imágenes que habían dado la vuelta al mundo.

La falsa autopsia que realizó Chiche Gelblung.

¿Cómo fue la autopsia al “alien” que realizó Chiche Gelblung?

El famoso conductor argentino trabajó en las revistas Gente y La Semana, así como también en los diarios Ámbito Financiero y La Nación, y desembarcó en la radio y la televisión en los años 90.

El programa que albergó el experimento fue Memoria, en Canal 9, el cual se dedicaba en un principio a los fenómenos paranormales. Por ejemplo, allí se demostró que el parapsicólogo cordobés Ricardo Gil Lecha era falso con ayuda del ilusionista “experto en engaños psíquicos” Ladislao Márquez.

En 1995, un canal vecino pasó un supuesto documental “verídico” de la autopsia del famoso “extraterrestre de Roswell”. Como respuesta a ello, Chiche Gelblung decidió desenmascarar la fake news que en aquel momento era reconocida como “hoax”, engaño en inglés.

Chiche Gelblung decidió desenmascarar la fake news que en aquel momento era reconocida como “hoax”, engaño en inglés. Foto: Captura

El video principal que desencadenó esta historia tenía un supuesto carácter “científico e histórico” con 17 minutos de duración. Como nadie hasta el momento había podido demostrar que era falso, Chiche Gelblung decidió recrear en un programa el cuerpo de aquel supuesto extraterrestre para comprobar cómo se falsificó la historia.

La emisión se iniciaba con la transmisión de un supuesto documental de carácter “histórico”, pero se interrumpía repentinamente con la aparición del conductor, quien, de manera irónica, afirmaba que todo era falso. Tiempo después, según relató él mismo, su programa llegó a ser presentado incluso en universidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo, con el objetivo de enseñar a los estudiantes de Periodismo la importancia de verificar una información antes de publicarla.

¿Cómo justificó Chiche Gelblung su “fake news” fabricada?

“Mandamos a fabricar el marciano, le pusimos la ropa y quedó exactamente igual al de Estados Unidos. Desde entonces, allá lo toman como un ejemplo de cómo se desmitifica una fake news”, le comentó Chiche a Flor de la V en su programa Mujeres de eltrece.

Y agregó: “La supuesta autopsia del marciano la mostraron Fernando Bravo y Teté Coustarot en el programa Cambalache de Telefé, que había pagado 40 mil dólares por los derechos de televisación. Primero me dio mucha envidia pero, cuando la vimos, dije ‘Esto es trucho’”.