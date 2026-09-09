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Escalada por Malvinas: el primer ministro británico advirtió que serán “implacables” tras los reclamos de Javier Milei

Tras las medidas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas, Andy Burnham ratificó la postura de su país en la Cámara de los Comunes y afirmó que respetarán la decisión de los isleños.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El jefe de gobierno británico endureció su discurso en el Parlamento tras las medidas económicas y denuncias impulsadas por Milei.
El jefe de gobierno británico endureció su discurso en el Parlamento tras las medidas económicas y denuncias impulsadas por Milei. Foto: Reuters
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La respuesta desde Reino Unido no tardó en llegar luego de la ofensiva diplomática y económica lanzada por el Gobierno argentino. En medio de la tensión bilateral por la disputa territorial del Atlántico Sur, el primer ministro británico, Andy Burnham, emitió una tajante advertencia a raíz de los movimientos impulsados por el presidente Javier Milei.

“Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, lanzó Burnham. Durante su exposición ante la Cámara de los Comunes, el líder del Partido Laborista abordó el conflicto por el archipiélago y enfatizó que priorizarán la voluntad de los habitantes locales. “Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos”, ratificó durante la habitual sesión de preguntas parlamentarias, interpelado previamente por la dirigente de la oposición conservadora Kemi Badenoch.

Si bien el referente del oficialismo británico evitó nombrar de forma directa a la Argentina o a Javier Milei, el cruce legislativo dejó en evidencia la sensibilidad del tema. Del otro lado, Kemi Badenoch había presionado al Ejecutivo exigiendo una postura inflexible.

No es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, soltó rememorando el referéndum de 2013 donde un 99% de los votantes respaldó la continuidad bajo la órbita de la Corona tras la usurpación consumada en 1833.

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En la misma sintonía, operó la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien ratificó ante los legisladores que para la administración de su país “no hay duda” sobre el dominio territorial de las Islas. “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido” sentenció.

Sumado a eso, descartó de plano que las penalizaciones financieras anunciadas por Milei puedan alterar el estatus geopolítico de la zona y sacó chapa del respaldo internacional. Según remarcó ante el Parlamento, la Casa Blanca se mantiene alineada con los intereses británicos: “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”.

La ofensiva del gobierno de Milei contra la extracción petrolera en Malvinas

La fuerte réplica del arco político británico se produjo como correlato directo de las medidas económicas dispuestas por Milei para castigar a las firmas extranjeras que exploten recursos de forma clandestina en la plataforma continental.

Frente a la extracción de hidrocarburos sin el aval ni la concesión oficial del Estado argentino, el Ejecutivo profundizó los castigos y formalizó expedientes contra 15 nuevos actores, entre personas físicas y jurídicas, vinculados a la maniobra ilegal. Esta tanda se acopla a los otros 45 sumarios abiertos la semana previa.

De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades nacionales, los nuevos procesos legales se fundamentan en el incumplimiento del artículo 2° de la Ley N° 26.659, por figurar “involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas” en la zona marítima circundante a las Islas Malvinas.

Reino UnidoIslas MalvinasJavier MileiGobiernoArgentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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