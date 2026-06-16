La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Crisis en la industria metalúrgica nacional.

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo y profundizó la tendencia negativa que atraviesa desde comienzos de año. Según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad registró una caída de 5,1% interanual y de 1,4% respecto de abril. De esta manera, el sector acumula una contracción de 6% en los primeros cinco meses de 2026.

El relevamiento también encendió una alarma sobre el nivel de utilización de la capacidad instalada. Durante mayo, este indicador alcanzó apenas el 39,8%, lo que implica una baja de 6,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. En términos prácticos, Adimra advirtió que seis de cada 10 máquinas permanecen paralizadas y que la actividad continúa lejos de mostrar una recuperación sostenida.

Crisis en la industria.

7 de cada 10 empresas metalúrgicas no prevén una mejora en los próximos meses

La preocupación empresarial también se refleja en las expectativas para los próximos meses. De acuerdo con la entidad, siete de cada 10 compañías metalúrgicas no prevén mejoras en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

“El resultado mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”, señaló el presidente de Adimra, Elio Del Re.

La caída de la actividad se extendió a las principales provincias industriales del país. Buenos Aires encabezó los retrocesos con una baja de 5,9% interanual, impulsada por el mal desempeño de los sectores de bienes de capital, fundición y productos metálicos. Santa Fe registró una contracción de 5,1%, mientras que Córdoba y Entre Ríos mostraron descensos de 4,1% cada una. Mendoza, por su parte, experimentó una reducción más moderada de 2,4%.

El deterioro productivo también tuvo impacto en el empleo. Según el informe, la cantidad de puestos de trabajo en el sector cayó 2,2% en comparación con mayo de 2025 y registró una baja de 0,2% respecto de abril.

Descenso en los índices de la industria metalúrgica nacional. Foto: Xinhua News

A nivel sectorial, la mayoría de los rubros continuaron mostrando números negativos. Las mayores caídas correspondieron a fundición (-8,9%), maquinaria agrícola (-8,6%), bienes de capital (-6,8%) y equipos médicos (-6,3%). También retrocedieron los productos de metal (-4,4%), las autopartes (-2,9%) y los equipos eléctricos (-2,6%).

La única excepción fue el segmento de carrocerías y remolques, que logró crecer 1,9% frente al mes anterior. Sin embargo, el desempeño positivo de ese rubro no alcanzó para compensar la debilidad generalizada que continúa afectando a la industria metalúrgica argentina.