El beneficio de ANSES para recién casados: cómo acceder al pago de $236.718 durante septiembre 2026

La Asignación por Matrimonio de ANSES es un beneficio de pago único para quienes cumplen con los requisitos. Foto: Pixabay | Los Andes.

Casarse puede dar acceso a un beneficio económico de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de la Asignación por Matrimonio, una prestación de pago único destinada a quienes están comprendidos en el Régimen de Asignaciones Familiares.

Una de las particularidades de este beneficio es que puede ser cobrado por ambos cónyuges. De esta manera, si los dos reúnen las condiciones exigidas, el matrimonio puede recibir $236.718 en total, con un pago de $118.359 para cada integrante.

Los recién casados pueden solicitar una prestación económica ante ANSES luego de cumplir con el plazo establecido. Foto: Unsplash.

La solicitud no puede hacerse inmediatamente después de la boda: debe transcurrir un período mínimo de dos meses y existe un plazo máximo de dos años desde la fecha del matrimonio para iniciar el trámite.

¿Cuánto paga ANSES por casamiento en septiembre 2026?

Desde septiembre 2026 rige una actualización del 2,11% para los montos y límites de las asignaciones familiares, según la Resolución 260/2026 de ANSES. La medida alcanza a las asignaciones cuyos hechos generadores se produzcan o cuyos pagos correspondan a partir de ese mes.

Por lo tanto, cuando ambos integrantes de la pareja cumplen individualmente con los requisitos, el monto total puede alcanzar:

Un cónyuge: $118.359.

Dos cónyuges: $236.718.

Es importante aclarar que no se trata de un único pago de $118.359 que deba repartirse entre los integrantes de la pareja. Cada cónyuge puede acceder a su propia asignación cuando ambos están comprendidos dentro del régimen correspondiente. La posibilidad está contemplada expresamente en la Ley 24.714.

El beneficio puede ser cobrado por ambos integrantes de la pareja si reúnen las condiciones exigidas. Foto: archivo A24

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio?

La prestación está dirigida a personas comprendidas en el Régimen de Asignaciones Familiares. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Trabajadores registrados.

Trabajadores de temporada.

Personas que reciben una prestación de una ART.

Titulares de la prestación por desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, para los trabajadores en relación de dependencia se exige una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo.

El matrimonio también debe encontrarse acreditado en la base de datos de ANSES y los ingresos individuales y del grupo familiar deben respetar los límites establecidos para el beneficio.

¿Cuál es el tope de ingresos para cobrar la asignación?

Para septiembre de 2026, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.560.084 para acceder a las asignaciones familiares alcanzadas por ese límite.

En septiembre 2026, la asignación alcanza los $118.359 por cada cónyuge. Foto: ANSES

Además, existe un tope individual. Si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso si la suma de los ingresos familiares se mantiene por debajo del máximo establecido.

Los valores se actualizan periódicamente de acuerdo con el mecanismo de movilidad establecido para las asignaciones familiares, por lo que los topes deben verificarse según el período que corresponda.

¿Cómo solicitar el pago doble por matrimonio?

Para que ambos integrantes de la pareja cobren la prestación, cada uno debe reunir las condiciones exigidas. No alcanza con que uno solo de los cónyuges cumpla los requisitos.

Antes de comenzar la gestión, es necesario verificar que el matrimonio y los datos personales estén correctamente registrados en ANSES. También se debe contar con la documentación correspondiente.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial y debe solicitarse dentro del plazo establecido. Foto: ANSES

El trámite requiere:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio.

Datos personales y vínculos familiares actualizados en ANSES.

Cumplir con los topes de ingresos correspondientes.

La gestión puede realizarse de manera online mediante mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, a través de la opción de Atención Virtual para los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción. También existe la posibilidad de realizar el trámite presencialmente en una oficina de ANSES con turno previo. El trámite es gratuito.

¿Cuándo se puede pedir la Asignación por Matrimonio?

ANSES establece que la solicitud puede realizarse una vez transcurridos dos meses desde la fecha del casamiento y hasta que se cumplan dos años de celebrado el matrimonio.

Por eso, quienes contrajeron matrimonio recientemente deben esperar el período mínimo establecido antes de iniciar la solicitud, pero también deben tener en cuenta el plazo máximo para no perder el derecho a reclamar la prestación.

Además, el monto aplicable a las asignaciones de pago único está vinculado al momento del hecho generador, por lo que para determinar cuánto corresponde cobrar es necesario considerar la normativa vigente para la fecha del matrimonio.

Una pareja puede recibir hasta $236.718 en total si ambos califican para la prestación. Foto: Unsplash.

La Asignación por Matrimonio de ANSES es un pago único que puede alcanzar a los dos integrantes de una pareja. Para septiembre 2026, el monto vigente es de $118.359 por cónyuge, por lo que un matrimonio en el que ambos cumplan los requisitos puede recibir $236.718 en total.

El beneficio está sujeto a requisitos de ingresos, antigüedad laboral y acreditación del matrimonio. La solicitud puede realizarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después.