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Guía salarial actualizada para albañiles en septiembre 2026: cuánto ganan por hora y por categoría

Los valores de los trabajos de mantenimiento y reparación varían según la complejidad y la zona. Cuánto cuesta contratar a un albañil en septiembre.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cuánto cobra un albañil en Argentina en septiembre 2026: salarios por hora y por categoría
Cuánto cobra un albañil en Argentina en septiembre 2026: salarios por hora y por categoría Foto: Magnific
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La contratación de un albañil en septiembre puede presentar diferencias significativas en el costo según la región del país donde se realice la obra y la categoría profesional del trabajador. Esto se debe a que los salarios del sector de la construcción se encuentran regulados por convenios colectivos que establecen escalas diferenciadas por zona geográfica, contemplando las particularidades económicas y laborales de cada región. De esta manera, el valor de la mano de obra puede variar considerablemente entre un mismo puesto en Buenos Aires y otro en provincias con adicionales salariales específicos.

Los montos vigentes surgen del último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), correspondiente al período junio-julio-agosto. En esta actualización se aplicó un incremento del 1,9% sobre los salarios básicos de julio, lo que determinó los valores de referencia para septiembre. Estas remuneraciones sirven como base para calcular el costo de contratación al que se le suman otros costos para determinar el valor final.

Albañil
Albañil Foto: Magnific

Cuánto cobra cada categoría de albañil por hora en septiembre

La escala que establece los montos de salarios según los convenios 76/75 y 577/10 distingue cuatro zonas geográficas:

  • Zona A (CABA y provincia de Buenos Aires): un oficial especializado cobra $7.420 por hora; un oficial, $6.348; un medio oficial, $5.866, y un ayudante, $5.399.
  • Zona B: oficial especializado, $8.237 por hora.
  • Zona C: oficial especializado, $11.392 por hora.
  • Zona C Austral: oficial especializado, $14.841 por hora.
  • El sereno tiene un salario mensual fijo que va desde $980.858 en Zona A hasta $1.961.716 en la Zona C Austral.
Albañil
La escala que establece los montos de salarios según los convenios 76/75 y 577/10 distingue cuatro zonas geográficas. Foto: Magnific

¿De cuánto es el monto final que cobra un albañil por hora?

Al monto básico establecido por el convenio colectivo se le agregan una serie de conceptos que impactan de manera directa en el valor final de cada presupuesto. Entre ellos se encuentran los costos asociados a herramientas y equipos de trabajo, los gastos de traslado del personal y los materiales, los seguros, los costos administrativos y el margen de rentabilidad que cada contratista aplica según su estructura operativa. Como consecuencia, el precio total de un trabajo puede diferir significativamente entre distintos prestadores, incluso cuando todos calculan la mano de obra sobre la misma base salarial fijada por el convenio. Por este motivo, es habitual encontrar presupuestos con variaciones importantes para una misma tarea, sin que ello implique necesariamente una diferencia en el cumplimiento de las condiciones salariales vigentes.

En las próximas semanas volverá a reunirse la comisión paritaria con el objetivo de analizar la evolución de las variables económicas y definir los nuevos valores salariales correspondientes al mes de octubre. Este encuentro forma parte de la revisión trimestral prevista en el convenio 2026-2027, un mecanismo que permite actualizar periódicamente los montos acordados para mantener su adecuación frente a los cambios en el contexto económico. Las negociaciones serán seguidas de cerca tanto por empleadores como por trabajadores, ya que de ellas surgirán los valores de referencia que regirán durante el próximo período y que servirán de base para la determinación de costos y presupuestos en toda la actividad.

SalariosAlbañil
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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