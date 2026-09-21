comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Barracas Central vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Barracas Central vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Barracas Central vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Barracas Central y Independiente Riv. (M) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barracas Central vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barracas Central y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Lamolina.

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (13) Rafael Barrios
  • (31) Nicolás Demartini
  • (17) Elías Pereyra
  • (15) Yonatthan Rak
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (11) Norberto Briasco
  • (5) Dardo Miloc
  • (35) Esteban Rolón
  • (10) Iván Tapia
  • (20) Jhonatan Candia

Suplentes

  • (43) Luca Fernández
  • (37) Gastón Campi
  • (2) Nicolás Capraro
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (4) Damián Martínez
  • (19) Carlos Arce
  • (16) Iván Guaraz
  • (36) Tomas Lavezzi
  • (33) Gonzalo Maroni
  • (7) Juan Barbieri
  • (77) Facundo Bruera
  • (24) Enzo Taborda

Entrenador: Damián Ayude

Formación confirmada de Independiente Riv. (M)

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (2) Leonard Costa
  • (3) Juan Manuel Elordi
  • (14) Luciano Gómez
  • (42) Sheyko Studer
  • (40) Iván Villalba
  • (10) Matías Fernandez
  • (25) José Florentín
  • (77) Luis Sequeira
  • (17) Maximiliano Salas
  • (43) Fabrizio Sartori

Suplentes

  • (21) Emmanuel Gómez Riga
  • (13) Alejo Osella
  • (28) Alex Vigo
  • (5) Tomas Bottari
  • (8) Leonel Bucca
  • (27) Diego Crego
  • (34) Stefano Moreyra
  • (11) Gonzalo Ríos
  • (32) Kevin Vasquez
  • (19) Rodrigo Atencio
  • (23) Luis Diaz
  • (7) Victorio Ramis

Entrenador: Alfredo Berti

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Independiente Riv. (M)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Barracas CentralIndependiente RivadaviaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  2. Racing Club 3 - 1 Sarmiento:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Racing Club 3 - 1 Sarmiento: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  3. River cayó 2 a 1 ante Huracán:Galván había empatado, pero Blondel lo definió con un golazo

    River cayó 2 a 1 ante Huracán: Galván había empatado, pero Blondel lo definió con un golazo

  4. Bajo un diluvio, Boca le ganó a San Lorenzo un clásico clave por el Torneo Clausura

    Bajo un diluvio, Boca le ganó a San Lorenzo un clásico clave por el Torneo Clausura
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentó su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical

Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, presentó su documental “La mano que mueve los hilos”, que repasará su carrera política y sindical

Discapacidad:en medio de los recortes del Presupuesto 2027, renunció el secretario Alejandro Vilches

Luis Vivona presentó “Historia de un Militante” en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Carlos Melconian en La Mirada:“Es imposible bajar el nivel de la dolarización”

Economía

El empleo registrado volvió a caer:qué sectores perdieron más puestos de trabajo

El empleo registrado volvió a caer: qué sectores perdieron más puestos de trabajo

ARCA volvió a prorrogar la presentación de la declaración jurada de Ganancias

Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía:el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

Internacionales

Rebelión en Washington:grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Rebelión en Washington: grandes medios de EE.UU. contraatacan y suspenden la cobertura de los eventos de Trump

Caso Plus Ultra:citan a declara a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

Video:asesinaron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Perú

Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump:guerra, comercio e inteligencia artificial, las claves del encuentro