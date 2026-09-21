Barracas Central vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Barracas Central vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Barracas Central y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Lamolina.
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (31) Nicolás Demartini
- (17) Elías Pereyra
- (15) Yonatthan Rak
- (28) Rodrigo Bogarín
- (11) Norberto Briasco
- (5) Dardo Miloc
- (35) Esteban Rolón
- (10) Iván Tapia
- (20) Jhonatan Candia
Suplentes
- (43) Luca Fernández
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (6) Rodrigo Insúa
- (4) Damián Martínez
- (19) Carlos Arce
- (16) Iván Guaraz
- (36) Tomas Lavezzi
- (33) Gonzalo Maroni
- (7) Juan Barbieri
- (77) Facundo Bruera
- (24) Enzo Taborda
Entrenador: Damián Ayude
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (14) Luciano Gómez
- (42) Sheyko Studer
- (40) Iván Villalba
- (10) Matías Fernandez
- (25) José Florentín
- (77) Luis Sequeira
- (17) Maximiliano Salas
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (13) Alejo Osella
- (28) Alex Vigo
- (5) Tomas Bottari
- (8) Leonel Bucca
- (27) Diego Crego
- (34) Stefano Moreyra
- (11) Gonzalo Ríos
- (32) Kevin Vasquez
- (19) Rodrigo Atencio
- (23) Luis Diaz
- (7) Victorio Ramis
Entrenador: Alfredo Berti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Independiente Riv. (M)?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Barracas Central vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.