ANSES cambia el bono de octubre para jubilados: quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026, que llegarán con cambios importantes para jubilados y pensionados. Además del incremento mensual establecido por la fórmula de movilidad, continuará el esquema del bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores previsionales de menores ingresos.

El aumento previsto para octubre será del 1,66%, porcentaje calculado de acuerdo con la variación exacta del Índice de Precios al Consumidor de agosto. Si bien la inflación mensual informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue del 1,7%, para actualizar las prestaciones se utiliza el coeficiente con una mayor precisión decimal.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $435.748,51, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85. Los nuevos valores fueron oficializados mediante la Resolución 284/2026 de la ANSES.

Bono de ANSES en octubre: quiénes cobran los $70.000 completos

El refuerzo previsional no se paga de manera idéntica a todos los beneficiarios. El monto completo de $70.000 estará destinado a quienes cobran el haber mínimo y a los titulares de determinadas pensiones y prestaciones sociales.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima recibirá:

Haber actualizado: $435.748,51

Bono extraordinario: $70.000

Total estimado en octubre: $505.748,51

Ese último importe funcionará como el nuevo límite de ingresos cubierto por el refuerzo. En otras palabras, la finalidad del bono será garantizar que los jubilados y pensionados alcanzados por la medida lleguen, como máximo, a un ingreso mensual de $505.748,51.

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También recibirán el adicional completo quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y las pensiones para madres de siete hijos, siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa.

Por qué algunos jubilados cobrarán un bono menor

Uno de los puntos centrales del esquema de octubre será la aplicación del bono proporcional. Los jubilados que perciban más de la mínima, pero menos de $505.748,51, no cobrarán los $70.000 completos.

En esos casos, la ANSES depositará solamente la cantidad necesaria para alcanzar el tope establecido.

Por ejemplo:

Un jubilado con un haber de $450.000 recibirá un bono de $55.748,51 .

Quien cobre $480.000 accederá a un adicional de $25.748,51 .

Con un haber de $500.000 , el refuerzo será de $5.748,51 .

Quienes perciban $505.748,51 o más no cobrarán el bono.

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Para conocer el importe aproximado, se puede realizar una cuenta sencilla: hay que restar el haber mensual al límite de $505.748,51. El resultado será el refuerzo proporcional que correspondería cobrar.

Qué pasa si el jubilado cobra más de una prestación

La cantidad de beneficios que percibe una persona también puede modificar el acceso al refuerzo. Para determinar si corresponde el bono, la ANSES considera la suma de todas las prestaciones previsionales registradas a nombre del titular.

Esto significa que una persona puede cobrar una jubilación mínima y, al mismo tiempo, no acceder al adicional completo si también recibe una pensión y la suma de ambos ingresos supera el límite establecido.

Por ese motivo, el cálculo no siempre se realiza tomando cada prestación por separado. El organismo analiza el ingreso previsional total, lo que puede derivar en un bono reducido o, directamente, en la exclusión del refuerzo.

Cuánto cobrarán la PUAM y las pensiones no contributivas

Con el incremento del 1,66% y el bono completo de $70.000, los principales montos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 más $70.000, con un total de $505.748,51 .

PUAM: $348.598,80 más $70.000, con un total de $418.598,80 .

PNC por invalidez o vejez: $305.023,95 más $70.000, con un total de $375.023,95 .

Jubilación máxima: $2.932.174,85, sin acceso al bono extraordinario.

Las pensiones para madres de siete hijos equivalen al haber mínimo, por lo que sus titulares recibirán el refuerzo de acuerdo con las condiciones generales del programa.

Cómo se determina el aumento de las jubilaciones

El incremento mensual surge del mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por lo tanto, la suba aplicada en octubre está vinculada con el IPC de agosto de 2026.

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, mientras que el aumento acumulado durante los primeros ocho meses del año alcanzó el 21,3% y la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Este sistema produce actualizaciones mensuales en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por la ANSES. No obstante, el bono de $70.000 se mantiene como una suma separada del haber y no se incorpora de forma permanente a la jubilación.

Cómo consultar el monto final en Mi ANSES

Para conocer la liquidación exacta, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberán seleccionar la opción correspondiente a Jubilaciones y Pensiones y consultar el recibo de haberes.

Allí aparecerán detallados el haber actualizado, el bono completo o proporcional, los descuentos aplicados y la fecha de cobro. La acreditación del refuerzo será automática, por lo que no será necesario completar una inscripción ni realizar un trámite presencial.