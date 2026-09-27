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La indignación por la crisis de vivienda tomó las calles de España: “No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el Gobierno”

Activistas de distintos partidos acampan este fin de semana en Puerta del Sol para reclamar un decreto que ponga fin a los desahucios como el de la anciana Maricarmen Abascal, desalojada en Madrid. La protesta desafía al gobierno de Pedro Sánchez.

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Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid
Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid Foto: EFE
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Miles de personas se congregaron, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar, en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: “Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!”, apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

Protesta contra la crisis de la vivienda en Madrid Foto: EFE

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

“Ni una Maricarmen más”

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que han recorrido las calles de Madrid este sábado bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en referencia a la anciana desahuciada.

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“Gobierno progresista, hipócrita y rentista” -en referencia al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez-; “Ayuso y Almeida iros a la mierda” -dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la ciudad, ambos del conservador Partido Popular- y “O con el capital o con la clase obrera” son otros de los cánticos proferidos por los manifestantes.

Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

Con la marcha, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

En Sol, los concentrados gritaron el lema “Tenemos las llaves de toda la ciudad”, mientras, sentados en la plaza, hicieron sonar sus llaveros.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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