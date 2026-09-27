Brasil: el PT cuestionó a Meta por restringir la cuenta de Facebook de Lula da Silva en la previa de las elecciones presidenciales

Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: REUTERS

La campaña de Lula da Silva volvió a enfrentarse con Meta a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de Brasil. El Partido de los Trabajadores (PT) le exigió explicaciones a la empresa de Mark Zuckerberg luego de que fuera restringida la cuenta utilizada por el oficialismo para realizar publicidad electoral.

Según informó el PT, el perfil oficial de Lula también había sido desactivado un día antes. Frente a esta situación, el partido advirtió que la medida representa un “grave riesgo para la igualdad de armas en el proceso electoral” y pidió que la cuenta publicitaria “Elecciones 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente” vuelva a funcionar.

El Partido de los Trabajadores (PT) le exigió explicaciones a la empresa de Mark Zuckerberg luego de que fuera restringida la cuenta utilizada por el oficialismo para realizar publicidad electoral. Foto: AFP

El PT amenaza con recurrir a la Justicia

La campaña de Lula considera que la restricción fue aplicada de manera unilateral y sin una explicación clara. Por eso, el equipo legal del PT advirtió que podría iniciar acciones legales si Meta no responde a sus reclamos.

“En el contexto de las elecciones, especialmente considerando que faltan menos de 11 días para la primera vuelta, la desactivación, el bloqueo o la limitación unilateral de cuentas, perfiles y canales de comunicación adquiere dimensiones sumamente graves desde la perspectiva de la Ley Electoral”, sostuvo el área jurídica del partido.

El secretario de Comunicación del PT, Éden Valadares, también cuestionó la decisión en X. “Ya interpelamos a Meta para que explique el porqué de esta medida, por qué período y cuánto tiempo este error nos perjudicó. Estudiamos accionar al TSE para obligar a la plataforma a explicar lo ocurrido”, escribió.

El dirigente sostuvo además que el PT viene denunciando desde hace meses el papel de las grandes plataformas durante el proceso electoral y afirmó que el propio Lula planteó el tema ante la ONU.

Otra denuncia contra empresas tecnológicas

El conflicto con Meta se suma a otra denuncia realizada por el PT, esta vez ante la Corte Suprema de Brasil. El partido apuntó contra Rockbridge Network, un grupo vinculado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al que acusa de posibles acciones de interferencia en las elecciones brasileñas.

Según informó LPO, el PT pidió que se investigue una presunta vinculación entre ese grupo y sectores que apoyan la candidatura de Flávio Bolsonaro. También solicitó que se analice la participación de los empresarios Tallis Gomes, Pedro Sang y André Marinho.

El partido pidió además que la Policía Federal investigue posibles aportes económicos, contenidos y publicaciones pagadas desde el exterior que podrían haber beneficiado a la estructura del Partido Liberal.

El objetivo, según el PT, es determinar quién financió esas iniciativas, qué servicios fueron contratados y quiénes fueron sus beneficiarios.