ANSES confirmó los trámites que se pueden hacer desde el celular y sin pedir turno: la lista completa

Mi ANSES y Atención Virtual concentran buena parte de las consultas y solicitudes habituales Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una serie de canales digitales que permiten realizar trámites desde un teléfono celular o una computadora, sin tener que trasladarse hasta una oficina ni solicitar previamente un turno.

Las gestiones se encuentran disponibles a través de Mi ANSES, la página oficial del organismo y el sistema de Atención Virtual. Para acceder, el usuario debe ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dos datos necesarios para validar la identidad y consultar información personal.

Esta alternativa puede resultar especialmente útil para jubilados, pensionados, trabajadores y titulares de diferentes prestaciones sociales. Además de ahorrar tiempo, permite presentar solicitudes y documentación desde cualquier lugar y verificar el estado de algunos trámites sin concurrir personalmente.

ANSES: cuáles son los trámites que se pueden hacer por internet

La plataforma digital de ANSES permite resolver operaciones vinculadas con asignaciones familiares, prestaciones por desempleo, pensiones, haberes y medios de cobro.

Qué hacer si el trámite no está disponible online Foto: ANSES

Entre las principales gestiones habilitadas se encuentran:

Consultar el recibo de haberes .

Gestionar la Asignación por Prenatal .

Tramitar la Asignación por Maternidad .

Solicitar la prestación por Maternidad Down .

Gestionar la Asignación por Matrimonio .

Iniciar la solicitud de la Asignación por Nacimiento o Adopción .

Pedir la autorización para cobrar la Asignación por Hijo con Discapacidad .

Presentar el certificado escolar .

Iniciar una prestación por desempleo para trabajadores en relación de dependencia.

Solicitar la prestación por desempleo correspondiente a trabajadores de la construcción.

Comenzar el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez .

Solicitar cambios relacionados con la obra social.

Modificar o seleccionar el medio utilizado para cobrar una prestación.

La disponibilidad de cada opción puede depender de la situación particular de la persona y del beneficio solicitado. Por ese motivo, antes de comenzar una gestión es conveniente ingresar al perfil personal y verificar que los datos de contacto, familiares y laborales estén actualizados.

Cómo entrar a Mi ANSES desde el celular o la computadora

Para hacer un trámite online, el usuario debe ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. Una vez dentro de la plataforma, tendrá que completar los siguientes datos:

Número de CUIL. Clave de la Seguridad Social.

ANSES Foto: ANSES

Después de validar el acceso, el sistema mostrará las consultas y servicios disponibles para esa persona. Desde allí se podrá seleccionar la gestión correspondiente, completar los formularios solicitados y, cuando sea necesario, adjuntar imágenes o archivos con la documentación respaldatoria.

La Clave de la Seguridad Social es personal e intransferible. Se utiliza para confirmar la identidad del titular y proteger la información asociada a sus prestaciones. Si el usuario todavía no cuenta con una, puede crearla desde Mi ANSES mediante la opción correspondiente.

Durante ese procedimiento, el sistema puede solicitar datos como el CUIL, información del Documento Nacional de Identidad y respuestas destinadas a comprobar la identidad. Si la validación digital no puede completarse, la persona deberá seguir las indicaciones del organismo para generar o recuperar la clave.

Qué se puede modificar sin ir a una oficina de ANSES

Además de iniciar solicitudes, los canales digitales permiten realizar determinadas modificaciones relacionadas con la cobertura médica y el lugar donde se depositan las prestaciones.

Los trabajadores en actividad pueden solicitar cambios vinculados con su obra social, mientras que jubilados y pensionados tienen la posibilidad de modificar el medio de cobro mediante los servicios habilitados. Los titulares de asignaciones y programas sociales también pueden encontrar alternativas para seleccionar dónde recibir sus pagos.

En estos casos, es importante revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar la operación. Una cuenta bancaria informada de manera incorrecta o documentación incompleta podría provocar demoras en la resolución.

También se recomienda conservar el comprobante o número de expediente generado al finalizar la gestión. Ese dato permite efectuar un seguimiento posterior y acreditar que la solicitud fue presentada.

Atención Virtual de ANSES: para qué sirve

La Atención Virtual es otro de los canales que permite presentar documentación y realizar gestiones a distancia. Al igual que Mi ANSES, requiere el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dependiendo del trámite, el organismo puede enviar novedades, observaciones o solicitudes adicionales a través de la plataforma. Por esa razón, después de iniciar una presentación es fundamental consultar periódicamente el estado del expediente y revisar los datos de contacto registrados.

El usuario también debe prestar atención a las comunicaciones oficiales y evitar ingresar información personal en enlaces enviados por cuentas desconocidas. La clave no debe compartirse por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea ni redes sociales.

Qué hacer si el trámite no está disponible online

No todas las gestiones pueden resolverse de manera completamente digital. Si la opción buscada no aparece en Mi ANSES o requiere una verificación presencial, será necesario solicitar un turno.

El turno puede gestionarse a través de los canales oficiales. Al momento de elegir la oficina, el sistema puede ofrecer distintas sedes disponibles, incluso si no coinciden con el domicilio registrado por el titular.

Antes de concurrir, resulta conveniente revisar los requisitos específicos y llevar toda la documentación solicitada. De esta manera se reducen las posibilidades de que el trámite quede incompleto o sea necesario programar una nueva visita.

Mi ANSES y Atención Virtual concentran buena parte de las consultas y solicitudes habituales, por lo que revisar primero estas herramientas puede evitar traslados y largas esperas. Si la gestión está habilitada, puede iniciarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.