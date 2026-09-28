Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi: 15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Benín, el país de África Occidental Foto: Expedia

El último rival de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina será un equipo prácticamente desconocido para buena parte del mundo futbolero. Benín se enfrentará al conjunto dirigido por Lionel Scaloni el próximo 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental, en el partido que marcará la despedida del capitán de la Albiceleste.

La cita le dará una exposición inesperada a esta pequeña nación de África Occidental, ubicada entre Nigeria, Togo, Burkina Faso y Níger. Con casi 15 millones de habitantes, decenas de lenguas y una historia estrechamente ligada al antiguo Reino de Dahomey, Benín reúne características culturales que lo convierten en uno de los países más singulares de la región.

Y aunque su seleccionado ocupa actualmente el puesto 93 del ranking FIFA, su nombre quedará inevitablemente asociado a una de las noches más simbólicas de la historia reciente del fútbol argentino: la última vez de Messi con la camiseta de la Selección.

Benín, el último rival de Lionel Messi con Argentina

La selección de Benín es conocida como Los Guepardos y actualmente es dirigida por el entrenador alemán Gernot Rohr, un técnico con una extensa trayectoria en el fútbol africano.

Benín tuvo cinco participaciones en la Copa Africana de Naciones y consiguió su mejor actuación en 2019, cuando alcanzó los cuartos de final. Bajo la conducción de Rohr también mostró competitividad durante las Eliminatorias para el Mundial 2026, en las que terminó con 17 puntos, la misma cantidad que Nigeria.

Sin embargo, para la mayoría de los argentinos, el interés irá mucho más allá de su rendimiento futbolístico. El partido abre la puerta para conocer un país que rara vez ocupa un lugar central en la agenda internacional.

Dónde queda Benín y cuántos habitantes tiene

Benín se encuentra en la costa occidental de África y posee una particular forma alargada de norte a sur. Limita con Togo al oeste, Nigeria al este y Burkina Faso y Níger al norte, mientras que en el extremo sur tiene salida al océano Atlántico.

Su territorio supera los 112.000 kilómetros cuadrados, por lo que su superficie es apenas mayor que la de la provincia argentina de Catamarca.

En ese espacio viven casi 15 millones de personas. Los últimos datos disponibles estiman una población de alrededor de 14,8 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico todavía elevado.

Otra de sus particularidades es que tiene dos ciudades con funciones muy diferentes. Porto-Novo es la capital oficial, mientras que Cotonou es la principal ciudad del país, centro económico, sede de buena parte de las instituciones gubernamentales y hogar de su puerto más importante.

Benín, el país de África Occidental Foto: Expedia

Un país con 55 lenguas

Uno de los datos que mejor refleja la diversidad cultural de Benín es la cantidad de idiomas que conviven dentro de sus fronteras.

El francés es la lengua oficial, como consecuencia de su pasado colonial, pero existen alrededor de 55 lenguas en el país. Entre las de mayor presencia se encuentran el fon y el yoruba en el sur, mientras que en el norte se utilizan, entre otras, el bariba y el fulfulde.

Esta diversidad lingüística está acompañada por numerosos grupos étnicos y tradiciones propias. Los fon constituyen uno de los grupos más numerosos, junto con los adja, yoruba, bariba y fulani.

El resultado es un territorio relativamente pequeño en el que conviven una enorme cantidad de costumbres, expresiones musicales, danzas, ceremonias y formas de organización social.

El país donde el vudú forma parte de la vida cotidiana

Si existe un elemento cultural por el que Benín es conocido internacionalmente, es su relación con el Vodun, habitualmente denominado vudú en español.

Lejos de las representaciones de “magia negra” popularizadas por películas y ficciones occidentales, el Vodun comprende un complejo conjunto de creencias, ceremonias y tradiciones religiosas originadas en África Occidental.

Benín es constitucionalmente un Estado secular, por lo que el Vodun no es una religión oficial del país. Sin embargo, las religiones tradicionales poseen un importante reconocimiento social y cultural, y el 10 de enero es una jornada festiva dedicada a ellas. Además, no es extraño que personas que se identifican como cristianas o musulmanas también participen en prácticas tradicionales.

Una de las ciudades más asociadas con esta tradición es Ouidah, en la costa atlántica. Allí se encuentran numerosos santuarios y sitios religiosos, entre ellos el conocido Templo de las Pitones, vinculado históricamente con los cultos Vodun.

Tambores, danzas, ofrendas y ceremonias forman parte de expresiones religiosas que permanecen vigentes y que cada año atraen también a visitantes extranjeros.

Benín, el país de África Occidental Foto: Expedia

De las guerreras de Dahomey a la actual República de Benín

La historia del país es igualmente particular. Mucho antes de la colonización europea, buena parte del actual territorio estuvo relacionado con el Reino de Dahomey, una de las grandes potencias de África Occidental entre los siglos XVII y XIX.

Su centro político estaba en Abomey, donde sucesivos monarcas construyeron sus palacios. El complejo de los Palacios Reales de Abomey fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y constituye uno de los testimonios históricos más importantes de aquel reino.

Dahomey también desarrolló unidades militares femeninas que adquirieron fama por su disciplina y participación en combate. Estas tropas, conocidas posteriormente en Occidente como las “amazonas de Dahomey”, participaron de campañas militares durante los siglos XVIII y XIX y se transformaron en uno de los elementos más difundidos de la historia del antiguo reino.

El territorio quedó posteriormente bajo dominio de Francia y pasó a integrar el África Occidental Francesa. Tras independizarse en 1960, mantuvo inicialmente el nombre de Dahomey hasta que en 1975 adoptó el de República de Benín.

El algodón, una de las claves de su economía

La agricultura continúa ocupando un lugar central en la economía del país y el algodón sigue siendo uno de sus principales productos de exportación.

Sin embargo, no es el único. Benín también produce cajú, soja, ananá y otros cultivos, mientras busca aumentar el procesamiento local de las materias primas para reducir su dependencia de la exportación de productos sin industrializar.

El peso del algodón sigue siendo considerable dentro de una estructura comercial más amplia que incluye otros productos agrícolas y operaciones de reexportación.

En los últimos años, uno de los principales desafíos económicos del país ha sido precisamente diversificar su producción y generar mayor valor agregado.

Leones, elefantes y leopardos: la otra cara de Benín

El paisaje cambia notablemente cuando se avanza desde la costa atlántica hacia el norte.

Allí aparece el Parque Nacional de Pendjari, integrado al complejo transfronterizo W-Arly-Pendjari, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Se trata de uno de los mayores espacios continuos de sabana protegida de África Occidental y refugio de algunas de las poblaciones de grandes mamíferos más importantes de la región.

El área alberga elefantes, leones, leopardos, guepardos y numerosas especies de aves y otros animales. También conserva una de las poblaciones de elefantes más importantes de África Occidental y una de las últimas poblaciones viables de leones de la región.

La naturaleza completa así una combinación poco habitual: historia precolonial, decenas de lenguas, tradiciones religiosas ancestrales y algunos de los ecosistemas más importantes del oeste africano.